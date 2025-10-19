EEUU desaloja a todos los migrantes de Guantánamo: esta es la razón que sorprende a todos

Suscríbete a nuestros canales

La base estadounidense en la bahía de Guantánamo vuelve a quedar sin reclusos tras la salida del último grupo de migrantes. De acuerdo con fuentes vinculadas al operativo, 18 personas fueron puestas a bordo de vuelos fletados fuera del país, en una medida que marca una nueva pausa en el uso de dichas instalaciones.

La información fue difundida por el portal web del The New York Times , que señaló que los deportados eran hombres retenidos durante menos de una semana antes de ser retornados a sus países de origen. Las operaciones se realizaron en coordinación entre agencias migratorias y personal militar.

Operación bajo reserva: esto es lo que se sabe

Los detalles del traslado se conocieron a través de funcionarios que pidieron el anonimato, al no estar autorizados para ofrecer declaraciones públicas.

Se explicó que los detenidos fueron enviados principalmente a países de Centroamérica en dos vuelos recientes, aunque no se especificaron las rutas ni los horarios del procedimiento.

El operativo se efectuó pocos días antes de una audiencia judicial en la que se cuestiona el uso de la base naval para mantener en custodia a migrantes que habían sido detenidos originalmente en territorio continental estadounidense.

La reapertura del área de detención migratoria formó parte de un plan impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump a inicios de año. Desde febrero, unas 710 personas han pasado por las instalaciones, la mayoría provenientes de Venezuela, según registros citados por el medio estadounidense.

La base, ubicada en Cuba, llegó a albergar hasta 178 migrantes en un solo día durante febrero. Tras varias deportaciones sucesivas, el espacio fue paulatinamente vaciado, hasta quedar nuevamente sin ocupantes con la salida reciente de este grupo.

