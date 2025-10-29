El FBI protege a Pam Bondi: autoridades rastrean y detienen al hombre que ofreció jugosa recompensa contra la fiscal

Suscríbete a nuestros canales

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha realizado la captura de Tyler Avalos, un hombre de 29 años, oriundo de Minnesota. Avalos fue arrestado por una grave amenaza difundida en la plataforma social TikTok.

Según el informe del FBI, Avalos ofreció $45.000 dólares por la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi. En su publicación en línea, el individuo señalaba que buscaba a Bondi “viva o muerta”, pero "preferiblemente muerta".

¿Cómo llegó la amenaza a manos del FBI?

La publicación de la recompensa llegó a ojos de las autoridades gracias a un “informante” en Detroit. Esta persona presentó una queja ante el Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas del FBI con el nombre de usuario del sospechoso.

Rápidamente, se inició una investigación en conjunto con las plataformas TikTok y Google, además de Comcast. La investigación permitió rastrear al hombre, quien se había dado de alta en la plataforma de videos desde un dispositivo Samsung Galaxy.

¿Qué antecedentes penales tiene Tyler Avalos?

Tras la captura, la investigación arrojó que Tyler Avalos cuenta con múltiples antecedentes penales en su historial. Entre ellos se incluyen condenas por acoso en el condado de Dakota en 2022.

Avalos también tiene un caso de delito menor por agresión en 2019, y un cargo por violencia doméstica en Polk, Florida, en 2016. Tras el arresto, el hombre ahora enfrenta cargos federales por la amenaza en línea contra la funcionaria.

¿Cuál es la postura de la Fiscalía General?

Hasta el momento de la publicación, la oficina de la Fiscal General Pam Bondi no se ha pronunciado al respecto de la amenaza. Sin embargo, las autoridades federales instan a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de intimidación.

Se recomienda reportar cualquier amenaza en redes, ya sea contra otras personas o contra agentes del orden, a través de la línea 1-800-CALL-FBI o mediante el sitio web oficial del Buró.

