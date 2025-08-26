Esta es la fecha en la que termina el horario de verano: le decimos cuándo y a qué hora tiene que atrasar su reloj

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) es norma, excepto en algunos estados, el cambiar de horario dos veces al año, actualmente se rige por el horario de verano, pero esto cambiará próximamente, esto debe saber.

El Daylight Saving Time, u horario de verano, se encuentra activo en la actualidad, pero es necesario que las personas estén al tanto de cuándo termina y se regresa al llamado “horario estándar”.

Así mismo, los habitantes deben tener claro si requiere adelantar o atrasar su reloj, ya que esto puede resultar un inconveniente en su rutina e incluso requiere de una preparación previa diferente.

La buena noticia es que aún falta poco más de dos meses para que el horario de verano termine, los días comienzan a acortarse y antes de que nos demos cuenta, tocará cambiar la hora una vez más este 2025.

¿Cuándo finaliza el horario de verano?

El actual horario empezó el domingo 9 de marzo a las 2:00 am, cuando se adelantó una hora el reloj. Y este se mantendrá por ocho meses.

Es decir, el siguiente cambio de horario será el domingo 2 de noviembre a las 2:00 am.

Esta vez, los relojes deberán retrasarse una hora, por lo que los afectados “ganarán” una hora más de sueño.

Se debe tener presente que dependiendo de dónde resida, este retraso de una hora representa una puesta de sol más temprana y, por lo tanto, menos luz por la tarde y más horas de oscuridad nocturna.

No obstante, también implica más luz natural por las mañanas.

¿Debe cambiar la hora usted mismo?

En la mayoría de los casos, las personas no tienen que preocuparse de hacer el cambio de manera manual, ya que la mayoría de los dispositivos electrónicos, como los smartphones, realizan el cambio de manera automática a las 2:00 am.

La excepción son los dispositivos analógicos, como relojes de pared, entre otros.

Sin embargo, debe saber que las personas de ciertos lugares no están obligadas a hacerlo, ya que mantienen el horario estándar todo el año.

Este es el caso del estado de Hawái y la mayor parte de Arizona.

Otros territorios estadounidenses en el Pacífico y el Mar Caribe, como Puerto Rico, las Islas Vírgenes, las Islas Marianas del Norte, Guam y Samoa Americana, también mantienen el horario estándar todo el año.

Para el 2026, el horario de verano comienza el domingo 8 de marzo y finaliza el domingo 1 de noviembre.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube