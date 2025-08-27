Fox Channels podría desaparecer de Youtube: conozca las razones

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma de Google y la cadena Fox están en desacuerdo sobre los términos de un nuevo contrato, lo que amenaza con dejar a los suscriptores sin acceso a canales de deportes, noticias y negocios.

Los canales de Fox incluyendo Fox Sports, Fox Business y Fox News, podría quedar fuera de la plataforma de Youtube TV a partir del miércoles 27 de agosto a las 5:00 pm si no se llega a un acuerdo.

Youtube comunicó que se encuentra en negociaciones para renovar su acuerdo con la cadena, pero alega que Fox está solicitando pagos superiores a los que reciben otras empresas con contenido comparable.

En un comunicado, la plataforma de videos afirmó que "busca alcanzar un trato justo para ambas partes sin trasladar costos adicionales a sus suscriptores".

La plataforma ha prometido un crédito de $ 10 a sus miembros si el contenido de Fox se vuelve inaccesible por un período prolongado.

Por su parte, Fox expresó su "decepción" y acusó a Google de "explotar continuamente a su enorme influencia proponiendo término que no están en sintonía con el mercado".

Ya había ocurrido anteriormente

Esta situación no es nueva para Youtube TV, ya que en febrero la plataforma llegó a un acuerdo con el gigante de medios Paramount Global para mantener en sus servicios canales como CBS, Comedy Cnetral y Nickelodeon.

Esto luego de que las negociaciones para un nuevo contrato dejaran brevemente en el limo el futuro de esa asociación.

La disputa entre Fox y YouTube refleja la creciente tensión en la industria del streaming, donde las empresas buscan un equilibrio entre mantener precios para los usuarios y asegurar acuerdos rentables.

