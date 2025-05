Happy May the 4th to all: la foto de Trump que postea la Casa Blanca para celebrar el Día de Star Wars

Suscríbete a nuestros canales

La Casa Blanca celebra el Día de Star Wars con un polémico mensaje e imagen que compartió en sus redes sociales este 4 de mayo de 2025.

Se trata de una foto creada con inteligencia artificial en la que se observa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vestido de guerrero galáctico.

"Que el 4 de mayo los acompañe"

En su cuenta oficial de X, difundió el material con más de 30 mil me gusta y que enviaba un claro mensaje relacionado con sus últimas acciones.

"Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire. May the 4th be with you", se lee en la publicación.

"Feliz 4 de Mayo a todos, incluyendo a los Lunáticos de la Izquierda Radical que luchan con tanto ahínco para traer de vuelta a nuestra Galaxia a los Lores Sith, Asesinos, Capos de la Droga, Prisioneros Peligrosos y conocidos pandilleros de la MS-13. No son la Rebelión, son el Imperio".

