Miles de empleados de aeropuertos trabajan sin salario en EEUU: esta es la razón que sorprende a todos

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mantiene activos los controles de seguridad en aeropuertos estadounidenses pese al cierre parcial del gobierno por falta de consenso en el Congreso.

La agencia considera esenciales a aproximadamente el 95% de sus empleados, quienes continúan sus funciones sin recibir pagos inmediatos, mientras que el resto del personal está temporalmente suspendido.

Esta información proviene del portal web Infobae, que detalla que se espera pagar retroactivamente a los trabajadores una vez desbloqueados los fondos federales.

Empleados esenciales de la TSA siguen trabajando sin pago

Cerca de 61,000 de los 64,000 trabajadores de la TSA han sido calificados como esenciales y están obligados a presentarse a sus labores aun sin financiamiento aprobado.

La ley federal garantiza que su salario les será otorgado a posteriori del cierre gubernamental. Por otro lado, el 5% del personal considerado no esencial ha sido suspendido sin permiso para trabajar hasta resolver el conflicto presupuestario.

La agencia informó que toma medidas para mitigar impactos en los pasajeros y recomienda a los viajeros paciencia y consulta constante de estado de vuelos y filas en los canales oficiales.

Impacto en la experiencia de viaje y recomendaciones

El cierre golpea a otras agencias similares y ha afectado anteriormente la puntualidad y calidad del servicio aéreo. Uno de los riesgos principales es el aumento en los tiempos de espera para pasar los controles de seguridad en caso de prolongarse el cierre, situación evidenciada en cierres previos.

La TSA revisa diariamente unos 2.5 millones de pasajeros y ha solicitado a los usuarios anticipar su llegada a aeropuertos y verificar información en sus canales oficiales.

Se mantiene la revisión y escaneo de equipajes sin alteraciones relevantes, aunque el personal puede enfrentar dificultades económicas al trabajar sin sueldo inmediato, generando ausentismo que podría retrasar los procesos en aeropuertos.

