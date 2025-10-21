MVC de Nueva Jersey endurece sanciones para conductores comerciales que manejen ebrios

Suscríbete a nuestros canales

La New Jersey Motor Vehicle Commission (MVC) emitió una advertencia a los conductores con licencia comercial (CDL) sobre las graves consecuencias legales y administrativas que pueden enfrentar si conducen bajo los efectos del alcohol o drogas.

De acuerdo con la agencia, una primera condena por manejar ebrio en un vehículo particular conlleva la suspensión de la licencia básica de tres a doce meses y la suspensión de la licencia comercial por un año completo.

En caso de una segunda infracción, la sanción se eleva drásticamente: la CDL es revocada de forma permanente, mientras que la licencia básica queda suspendida por dos años.

Estas medidas forman parte de la Ley de Mejora de la Seguridad de Autotransportistas (MCSIA, por sus siglas en inglés), un mandato federal que busca reforzar la seguridad vial a nivel nacional.

La MCSIA establece estándares uniformes de pruebas y licencias para todos los conductores comerciales, garantizando que quienes operan camiones o autobuses cumplan con las normas más estrictas de seguridad.

Los titulares de CDL en Nueva Jersey pueden obtener más información sobre las regulaciones y sanciones vigentes comunicándose directamente con la Unidad CDL de MVC al (609) 292-7500, ext. 5077.

Restablecimiento de una suspensión de por vida de la licencia comercial

El MVC también recordó que los conductores con suspensión de por vida de su licencia comercial pueden solicitar una revisión de reincorporación.

El proceso se realiza mediante la Solicitud de Restablecimiento de Suspensión de CDL de por Vida, conforme a la normativa NJAC 13:21-23.23.

El solicitante debe enviar el formulario completo y toda la documentación de respaldo por correo postal, electrónico o fax a la siguiente dirección:

Unidad de CDL/Autobús NJMVC

P.O. Box 685

Trenton, NJ 08666

📧 [email protected]

📠 Fax: 609-341-3373

Una vez recibida, la New Jersey Motor Vehicle Commission revisará cuidadosamente la solicitud y los documentos justificativos para verificar que se cumplan todos los criterios de reincorporación. El solicitante será notificado por escrito sobre la decisión final.

Estas regulaciones buscan garantizar que solo los conductores plenamente aptos y responsables mantengan o recuperen su derecho a operar vehículos comerciales en Nueva Jersey, reforzando la seguridad tanto de las carreteras estatales como del público en general.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube