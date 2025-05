Reportan brote de listeria en California y Nevada: van 10 personas hospitalizadasReportan brote de listeria en California y Nevada: van 10 personas hospitalizadas

Suscríbete a nuestros canales

En California y Nevada, 10 personas han sido hospitalizadas debido a un fuerte brote de listeria.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están investigando este brote, según un comunicado de la FDA emitido el sábado.

Fresh & Ready Foods, LLC, con sede en San Fernando, California, ha anunciado un retiro voluntario de sus alimentos listos para comer como medida de precaución ante un posible riesgo de propagación de enfermedades.

Fresh & Ready Foods está retirando del mercado una amplia gama de más de 80 productos, incluyendo refrigerios en caja, sándwiches y ciertas pastas, reseña Telemundo.

Estos productos, que se vendieron bajo las marcas Fresh & Ready Foods, City Point Market, Fresh Food to Go y Fresh Take Crave Away, tienen fechas de caducidad que oscilan entre el 22 de abril y el 19 de mayo.

Estos más de 80 productos retirados por Fresh & Ready Foods llegaron a consumidores en Arizona, California, Nevada y Washington a través de una variedad de puntos de venta, incluyendo hospitales, hoteles, empresas, tiendas, aeropuertos y líneas aéreas.

“La FDA y los CDC comenzaron a investigar este brote en 2024; sin embargo, no hubo suficientes pruebas en la investigación previa para identificar el origen del brote”, indicó la FDA.

"La investigación se reabrió en abril de 2025 después de que investigadores de la FDA encontraran listeria en muestras ambientales recolectadas en Fresh & Ready Foods, LLC durante una inspección de vigilancia de rutina", añadió.

Empresa de alimentos toma medidas ante la aparición del brote de listeria en California y Nevada

Fresh & Ready Foods anunció en un comunicado que, tras la identificación por parte de las agencias de una coincidencia genética entre la listeria presente en sus instalaciones y la causante del brote, han tomado medidas correctivas urgentes.

Estas incluyen la retirada de equipos, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de sus productos y el acatamiento de las directrices de la FDA.

Entre los 10 casos confirmados de la enfermedad, California registró la mayoría de las hospitalizaciones con ocho pacientes, mientras que Nevada tuvo dos.

¿Cuáles son los síntomas de la listeria?

Los síntomas de la listeria (listeriosis) pueden variar dependiendo de la persona y la gravedad de la infección. Aquí te presento los síntomas más comunes en español:

En adultos sanos:

Fiebre

Dolores musculares

Náuseas

Vómitos

Diarrea

En casos más graves (listeriosis invasiva):

Fiebre alta

Dolor de cabeza intenso

Rigidez en el cuello

Confusión

Pérdida del equilibrio

Convulsiones

Visite nuestra sección: Internacionales y Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube