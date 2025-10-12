¡Sorpresa! Esta nacionalidad desplazó a China y ahora domina la matrícula de estudiantes extranjeros en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Según el reciente Informe Open Doors 2024 sobre Intercambio Educativo Internacional, que fue publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Instituto de Educación Internacional (IIE), el número total de estudiantes internacionales ha alcanzado un récord histórico de 1,126,690 durante el año académico 2023/2024.

Esto representa un aumento del 7% en comparación con el año anterior.

El informe subraya no solo el atractivo duradero de las instituciones estadounidenses, sino también la creciente diversificación de los países de origen.

La India destrona a China como principal país de origen de estudiantes internacionales en Estados Unidos

En la última década, hemos visto un cambio notable en el liderazgo demográfico. Por primera vez desde 2009, India ha superado a China como el principal país de origen de estudiantes, enviando un impresionante total de 331.602 alumnos.

Este aumento del 23% se ha centrado principalmente en los niveles de posgrado y en los programas de Formación Práctica Opcional (OPT), lo que ha consolidado la presencia de estudiantes indios en áreas tecnológicas de alta demanda.

Aunque China ha caído al segundo lugar, sigue siendo un pilar esencial en la educación superior, con 277.398 estudiantes.

A pesar de una ligera disminución del 4% en total, los estudiantes chinos todavía lideran en los programas de pregrado.

El impacto de esta población estudiantil es innegable. Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, los estudiantes internacionales aportaron más de 50 mil millones de dólares a la economía estadounidense en 2023, apoyando miles de empleos y revitalizando las economías locales en estados clave como California, Nueva York y Texas.

¿Cuáles son las carreras más demandadas por estos estudiantes?

Los estudiantes que optan por estudiar en Estados Unidos tienden a enfocarse principalmente en los campos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), que constituyen más de la mitad de todas las inscripciones internacionales. Las áreas de Matemáticas e Informática (24.9% del total) y de Ingeniería (18.7%) siguen siendo las más solicitadas, lo que refleja una creciente demanda global de talento técnico avanzado.

Este crecimiento no se limita solo a Asia. El informe Open Doors 2024 resalta que ocho de los 25 principales países de origen han alcanzado cifras récord, incluyendo naciones como Bangladesh, Colombia, Ghana, Nepal y España.

Además, la región de África Subsahariana ha registrado la tasa de crecimiento más alta por segundo año consecutivo (13%), lo que demuestra que Estados Unidos continúa siendo un faro de oportunidades académicas en un mundo cada vez más interconectado.

Las 10 nacionalidades con más estudiantes en Estados Unidos

Puesto País de Origen Número de Estudiantes 1 India 331.602 2 China 277.398 3 Corea del Sur 43.149 4 Canadá 28.998 5 Taiwán 23.157 6 Vietnam 22.066 7 Nigeria 20,029 8 Bangladesh 17.099 9 Brasil 16.877 10 Nepal 16.742

