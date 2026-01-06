Trump elimina cuatro vacunas obligatorias del calendario escolar: así cambian los requisitos de salud infantil

Suscríbete a nuestros canales

La Casa Blanca anuncia este lunes una reforma profunda en los programas de inmunización nacional para menores de edad. La medida transforma cuatro vacunas clave en dosis opcionales y reduce el espectro de enfermedades protegidas por recomendación federal.

Este cambio de paradigma busca otorgar mayor autonomía a las familias frente a las directrices de las agencias sanitarias tradicionales, según la agencia de noticias EFE

¿Qué vacunas dejan de ser requisitos generales?

El Departamento de Salud retira la obligatoriedad para las vacunas contra el rotavirus, la gripe, la enfermedad meningocócica y la hepatitis A. Estos fármacos ya no formarán parte del esquema básico exigido, por lo que su aplicación dependerá de la voluntad de los representantes legales.

Cada familia podrá pactar con su médico de cabecera si administra o no estas dosis tras evaluar el caso particular de cada infante. Esta flexibilidad responde a la nueva visión oficial que rechaza las imposiciones masivas en materia de medicina preventiva para la infancia.

¿Cuál es la nueva guía para el sistema escolar?

El calendario de inmunización infantil funciona habitualmente como el estándar que las escuelas y guarderías públicas utilizan para permitir la inscripción de alumnos. Con la nueva orden, la recomendación de protección cae de 18 a solo 11 enfermedades específicas en todo el territorio estadounidense.

Los expertos temen que esta reducción afecte la inmunidad colectiva en los centros educativos durante el próximo ciclo escolar. Sin embargo, la administración insiste en que los padres poseen el derecho fundamental de elegir el tratamiento médico para sus hijos sin presiones estatales.

El gobierno de Trump elimina cuatro vacunas obligatorias del calendario infantil con vigencia inmediata desde este lunes 5 de enero de 2026. El Poder Ejecutivo formaliza así su promesa de simplificar los esquemas médicos mediante una revisión técnica de los programas de salud pública.

"Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y restaura la confianza", afirmó Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud, en un comunicado oficial. El funcionario utiliza como referencia el modelo sanitario de Dinamarca, país que mantiene un calendario de inmunización más reducido que el estadounidense.

¿Cómo reacciona la comunidad médica ante este anuncio?

Diversas asociaciones de pediatras y especialistas en infectología rechazan la medida por la supuesta falta de una revisión transparente de los datos científicos. Para muchos expertos, la eliminación de estas vacunas pone en riesgo innecesario a la población infantil ante brotes de enfermedades prevenibles.

La medida choca con décadas de políticas sanitarias que priorizaron la vacunación masiva para erradicar patologías en las comunidades vulnerables. Los médicos advierten que, sin un debate público profundo, el país podría enfrentar retrocesos graves en los indicadores de salud infantil este mismo año.

¿Qué deben hacer los padres ante este cambio inmediato?

Se recomienda consultar con su pediatra para entender los riesgos y beneficios de las cuatro vacunas que ahora son de carácter opcional. Aunque el gobierno ya no las exija, las dosis seguirán disponibles en los centros de salud para quienes deseen completar el esquema previo de 18 inmunizaciones.

Es necesario revisar los nuevos manuales del CDC para conocer qué vacunas todavía requieren las escuelas públicas en su estado de residencia. Una decisión informada garantiza que su familia navegue este cambio normativo sin comprometer el bienestar de los más pequeños de casa.

