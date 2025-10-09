Trump firma orden histórica y restablece el Día de Colón: así lo explica el documento presidencial

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un comunicado oficial desde la Casa Blanca en el que proclamó el 13 de octubre de 2025 como el Día de Colón, reafirmando su decisión de mantener la fecha como una conmemoración nacional en honor al navegante genovés Cristóbal Colón.

En su mensaje, Trump exaltó la figura del explorador como “un héroe estadounidense original” y prometió defender su legado ante lo que calificó como intentos de sectores radicales de borrar la historia del país.

Trump reivindica a Colón como símbolo de la civilización occidental

En su declaración, Trump destacó la valentía y la fe de Cristóbal Colón, a quien describió como un “gigante de la civilización occidental”.

El mandatario recordó que el navegante partió desde España el 3 de agosto de 1492 con las tres emblemáticas carabelas —la Niña, la Pinta y la Santa María— y que su llegada al continente americano el 12 de octubre de 1492 marcó el inicio de una nueva era en la historia mundial.

El texto subraya que Colón “plantó una cruz al tocar tierra en las Bahamas”, un gesto que, según el presidente, reflejó el legado espiritual que dio forma a la identidad de Estados Unidos.

Trump relacionó directamente ese momento con la posterior independencia estadounidense en 1776, afirmando que el viaje del explorador “allanó el camino para el triunfo definitivo de la civilización occidental”.

“Cristóbal Colón fue un verdadero héroe estadounidense”, afirmó Trump

El presidente criticó los actos de vandalismo contra estatuas y monumentos de Colón en los últimos años, señalando que “bajo su liderazgo esos días han terminado”.

Aseguró que su gobierno seguirá promoviendo el reconocimiento del navegante como figura fundacional del país.

Trump también destacó el aporte histórico y cultural de la comunidad italoamericana y reafirmó el compromiso de fortalecer los lazos con Italia.

Finalmente, el mandatario instó a los ciudadanos a conmemorar el Día de Colón con ceremonias y actividades patrióticas, ordenando que la bandera estadounidense ondee en todos los edificios públicos el 13 de octubre.

