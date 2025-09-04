Diosdado Cabello a EEUU: Tienen que demostrar que el ataque a la embarcación en el Caribe es real

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, indicó que el Gobierno de Estados Unidos “tiene que demostrar bien” que su Ejército destruyó un supuesto barco con drogas que salió de las costas venezolanas.

“Hay cosas que no cuadran (...) interrogantes y no aparecen las respuestas”, indicó Cabello, en su programa “Con el Mazo Dando”.

Además, mostró dos capturas del video que difundieron autoridades estadounidenses, en las que comparó las proas de la embarcación que muestran en el audiovisual con un escrito en el que se lee que “la imagen uno, se muestra una proa que termina en forma de pico o hacha”.

Mientras que en “la imagen 2 se observa que es más corta y menos pronunciada”.

“Son dudas razonables, ojalá que alguien me las respondiera”, agregó Cabello.

“Además, anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas. Eso es muy delicado, ¿y el derecho a la defensa?”, enfatizó.

En tal sentido, insistió que este presunto ataque fue “inventado” por EEUU, “es Netflix, ellos se inventaron una película a su conveniencia”.

Venezuela libre de cultivo

Durante su programa, Cabello aseguró que durante 31 años la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dicho que Venezuela “es libre de cultivo, de laboratorios y que el tránsito es casi inexistente”, tres elementos que “definen un narcoestado: producir, procesar y traficar”.

“Ese informe dice que el 87% de la droga producida en Colombia, que produce el 73% de la droga del mundo (...) Y el 87% de la droga producida en Colombia, por donde sale?, salé por el Pacífico. Venezuela no tiene salida al Pacífico, quisiéramos tener, pero no tenemos”, dijo.