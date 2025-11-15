"Soy capaz de matarte": Video captura el asalto a mano armada de una mujer en un restaurante de Miami

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la creciente preocupación por los asaltos y robos en áreas concurridas, las autoridades lograron la captura de un hombre vinculado a un robo violento registrado en un restaurante de la Pequeña Habana. Las imágenes de vigilancia del local registraron el episodio que involucró a una mujer a primeras horas de la mañana.

Según información extraída del portal web de Univision, el acusado fue detenido tras varios días de rastreo policial. Su captura ocurrió durante un control vehicular, en donde le confiscaron un arma que se presume fue usada en el delito.

El incidente se desarrolló cuando el hombre, tras abordar a la víctima en la calle Flagler, la siguió hasta el restaurante Yambo, ubicado en la Pequeña Habana, un reconocido barrio ubicado al oeste del centro de Miami, en el condado de Miami-Dade. Ahí, tras un forcejeo, le arrebató la cartera y la amenazó con un arma.

El sujeto, identificado como Edwin Zúñiga, de 43 años, enfrentó cargos por robo con un arma mortal. En su comparecencia el jueves pasado, una juez le negó la libertad bajo fianza y enfrenta al menos siete cargos criminales, que incluyen otros robos y posesión de cocaína.

La Pequeña Habana es un barrio con importante actividad cultural y comercial, conocido también por la famosa Calle Ocho, una avenida llena de restaurantes y sitios emblemáticos para la comunidad cubana y latina residente en Miami.

El restaurante afectado, al que la víctima entró para resguardarse, es un establecimiento histórico nicaragüense ubicado en esta zona.

