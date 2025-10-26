Alerta alimentaria: conocida marca retira 2.27 millones de kilos de pollo en EEUU tras encontrar en ellas metales letales

Suscríbete a nuestros canales

El retiro de productos de atención de pollo de la compañía Hormel ha generado nacional tras conocerse que fueron encontrados fragmentos metálicos durante su procesamiento.

Según el comunicado oficial, la decisión busca garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores y prevenir posibles incidentes, pese a que no se han reportado heridos.

De acuerdo con el portal de NBC News, las autoridades estadounidenses confirmaron que las piezas metálicas provendrían de una cinta transportadora utilizada en la planta de producción. Los informes de varios clientes alertaron a las agencias reguladoras, iniciando una investigación que llevó a la medida preventiva de retiro.

Origen del problema en la cadena de producción.

Las inspecciones iniciales identifican que el material metálico se desprendió de un componente de la maquinaria empleada en el proceso de envasado. Hormel, con sede en Estados Unidos, colaboró ​​con la SISA para determinar la magnitud del retiro y la identificación de los lotes afectados.

La empresa señaló que los alimentos implicados corresponden a distintas presentaciones de muslo y pechuga de pollo listos para consumir, elaborados bajo la marca Hormel Fire Braised Meats.

Los productos fueron distribuidos a servicios comerciales de alimentación en todo el territorio estadounidense desde febrero hasta septiembre de este año.

Entre los artículos incluidos se encuentran cajas de distintos pesos y códigos de artículo que facilitan su retiro en hoteles y proveedores de alimentos institucionales.

En total, el retiro abarca más de 4.8 millones de libras de pollo congelado, según los registros oficiales publicados por el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Cada caja muestra el número de lote y la descripción correspondientes para facilitar su identificación en el mercado.

Los productos retirados son los siguientes:

Cajas de 13.9 lb que contienen “Carnes estofadas al fuego Hormel, carne de muslo de pollo totalmente natural sin hueso”, con el código de artículo “65009” impreso en la etiqueta.

Cajas de 13.8 lb que contienen 3 oz de “Carnes estofadas al fuego Hormel, carne de pechuga de pollo totalmente natural sin hueso”, con el código de artículo “77531” impreso en la etiqueta.

Cajas de 13.8 lb que contienen 4 oz de “Carnes estofadas al fuego Hormel, carne de pechuga de pollo totalmente natural sin hueso”, con el código de artículo “46750” impreso en la etiqueta.

23.8 lb Cajas de 145 g que contienen “Hormel CARNES A LA FUEGO TOTALMENTE NATURALES PECHUGA DE POLLO DESHUESADA”, con el código de artículo “86206” impreso en la etiqueta.

Cajas de 6.1 kg que contienen “PECHUGA DE POLLO DESHUESADA CON CARNE DE COSTILLA”, con el código de artículo “134394” impreso en la etiqueta.

