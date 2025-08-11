¿Buscas un trabajo extra?: esta empresa en EEUU ofrece empleo de fin de semana con sueldo de hasta $150 diario

Suscríbete a nuestros canales

En Chicago, la empresa Windy City Paws abrió una vacante para contratar a paseadores de perros con disponibilidad únicamente los sábados y domingos.

Esta oportunidad laboral ofrece un salario diario competitivo de hasta 150 dólares diarios y capacitación remunerada para quienes se integren al equipo. La información proviene del portal web de El Heraldo USA, que detalla los requisitos y condiciones del puesto.

Descripción del puesto y condiciones

Windy City Paws busca personas confiables para desempeñarse como paseadores de perros a tiempo parcial, con tareas que incluyen preparar a las mascotas para sus caminatas asegurando que lleven el equipo de seguridad correspondiente, realizar paseos y sesiones de juego activo de 30 a 60 minutos, administrar alimentos, agua o medicamentos según las indicaciones del cliente, así como limpiar los excrementos de las mascotas cuando sea necesario.

Además, es fundamental mantener una comunicación constante con los dueños, enviando actualizaciones, fotografías y registros sobre el comportamiento y la salud de los animales.

La oferta laboral se otorga bajo formulario W-2 e incluye beneficios como tiempo libre remunerado (PTO) y contribuciones al plan 401(k). La empresa también ofrece capacitación pagada en comportamiento canino y felino durante el empleo.

Requisitos para postularse

Entre los requisitos está tener disponibilidad exclusiva los sábados y domingos entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m., contar con vehículo o bicicleta para desplazamientos confiables en las áreas de servicio en Chicago, ser mayor de 18 años, y contar con elegibilidad legal para trabajar en Estados Unidos.

También se exige la capacidad de resistir condiciones climáticas diversas y realizar varias horas de actividad al aire libre. Es necesario disponer de un teléfono inteligente con plan de datos para la comunicación y seguimiento de las caminatas.

Los candidatos deben estar dispuestos a recoger y entregar llaves en la oficina en caso de ser requerido, lo que podría implicar visitas varias durante la semana, y aceptar un compromiso mínimo de tres meses con la empresa.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube