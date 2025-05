Demanda colectiva contra Amazon: así puede unirse a los clientes le acusan de reembolsos fallidos

Suscríbete a nuestros canales

Una demanda colectiva ha sido presentada contra Amazon, alegando que la empresa no está procesando correctamente los reembolsos por ciertas devoluciones.

En esencia, esto significa que, según la demanda, Amazon supuestamente no está cumpliendo con sus propias políticas de devolución, ya sea revirtiendo reembolsos previamente emitidos o simplemente no emitiéndolos en absoluto.

La demanda fue presentada ante un tribunal federal, acusando al gigante del comercio electrónico de incumplir sus compromisos.

Para los clientes, podría significar que, si has devuelto un producto a Amazon y no has recibido tu reembolso o este fue anulado inesperadamente, podrías estar afectado por estas prácticas, reseña Telemundo Chicago.

¿Qué reza la demanda colectiva en contra de Amazon?

La demanda alega que Amazon incumplió sistemáticamente los reembolsos a los clientes, incluso cuando los artículos se devolvieron correctamente dentro del plazo de devolución de 30 días.

En 2023, una demanda, eventualmente consolidada con un caso similar en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, acusó a Amazon de una práctica frustrante: cancelar reembolsos inmediatos o no procesarlos en absoluto.

Esto dejaba a los clientes con la carga de buscar las discrepancias en sus estados de cuenta.

"Los demandantes alegan que devolvieron sus artículos correctamente y recibieron reembolsos por adelantado, pero que Amazon les volvió a cobrar de todos modos", destaca la demanda.

A fines de abril, un juez rechazó la petición de Amazon para que la demanda fuera desestimada.

¿Qué clientes de Amazon son elegibles para unirse a la demanda colectiva?

Aunque la demanda ya está en marcha, el tribunal aún no ha aprobado la certificación del grupo.

Este es un paso crucial; hasta que no se certifique, los consumidores no serán incluidos automáticamente ni podrán unirse a la demanda.

Si el grupo es finalmente certificado, las personas que cumplan con los siguientes criterios podrían calificar para participar:

Devolvieron un artículo de Amazon a tiempo y en buen estado.

Se les cobró por un artículo a pesar de haberlo devuelto.

Se les prometió un reembolso que nunca recibieron.

Actualmente, no se sabe cuánto dinero podrían recibir los afectados, ya que, si la demanda tiene éxito o se llega a un acuerdo, los honorarios de los abogados suelen descontarse del fondo total de compensación.

Según una actualización del 12 de mayo, los demandantes tienen previsto solicitar pronto la "certificación de la demanda colectiva". Sin embargo, los abogados de Amazon planean oponerse a esta solicitud.

