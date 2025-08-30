El nuevo mapa de autobuses de Nueva York: Esta línea estrena su servicio este domingo

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la renovación del sistema de transporte en Queens, los usuarios experimentarán nuevas modificaciones en las rutas de autobús que buscan ofrecer un servicio más eficiente y conectado.

Este proceso es parte de un rediseño que se desarrolla en dos etapas y que incorpora nuevas formas para favorecer la movilidad en el distrito.

La información contenida en esta nota fue extraída del portal web oficial de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), donde se detalla el alcance y objetivos de estos cambios en el servicio de buses.

Implementación de la fase 2 y principales ajustes

La Fase 2 del rediseño de la red de autobuses de Queens entrará en vigor el domingo 31 de agosto de 2025. Con esta fase, entran en funcionamiento nuevas rutas y números, además de la introducción de rutas “Rush” que conectan de manera más rápida con estaciones de metro.

Se han incluido modificaciones en las paradas, destacando reubicaciones y eliminaciones para optimizar el recorrido y reducir giros innecesarios.

Aquí te presentamos un mapa de las rutas que se implementarán desde el último del mes de agosto. Si desea entrar a este mapa integrativo puede dar clic en el siguiente enlace: https://goo.su/isVUVUo

Beneficios y detalles adicionales del rediseño

A partir del 29 de junio de 2025, la MTA habilitó un segundo transbordo gratuito para los usuarios que utilizan el mismo dispositivo o tarjeta de pago, ayudando a facilitar los viajes múltiples sin costo adicional. Este beneficio se mantendrá durante al menos seis meses mientras se evalúa la nueva red.

Los ajustes responden a un análisis profundo fundamentado en cinco años de participación ciudadana, con el objetivo de adaptar el sistema a las necesidades actuales y mejorar la experiencia del pasajero.

