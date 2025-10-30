Gana $5.000 en Hollywood Forever: así puedes participar en el concurso el Día de Muertos

Suscríbete a nuestros canales

El cementerio Hollywood Forever se prepara para su celebración del Día de los Muertos número 26, este sábado 1 de noviembre de 2025. Lo que comenzó hace un cuarto de siglo como una ofrenda íntima se ha convertido en una de las tradiciones culturales más preciadas de Los Ángeles.

La conmemoración de este año se llevará a cabo en un formato más íntimo y centrado en la comunidad. Hollywood Forever mantiene su compromiso de crear un espacio de recuerdo y orgullo cultural, al priorizar la seguridad y el cuidado colectivo.

¿Cuáles son las actividades destacadas del evento?

La programación o actividades de Hollywood Forever en Los Ángeles para el Día de Muertos incluye una amplia gama de elementos culturales. Habrá decenas de altares creados por artistas para honrar a sus ancestros con creatividad y devoción.

También se presentarán bailarines aztecas, quienes mantendrán vivas las antiguas tradiciones de bendición y ceremonia. Además, el evento contará con vendedores selectos de comida y artesanías.

¿Qué película será proyectada en el evento?

Una de las atracciones principales son las dos proyecciones al aire libre de la película Coco de Disney Pixar en el Fairbanks Lawn. Estas proyecciones son presentadas en colaboración con Disney+ y Hulu.

Tras la proyección de Coco de las 6:45 p. m., los asistentes podrán disfrutar de un espectacular show de drones. La segunda proyección será a las 11:00 p.m. durante el acceso nocturno.

¿Cómo participar en el Concurso Anual de Altares?

La celebración de Hollywood Forever en Los Ángeles también albergará el Concurso Anual de Altares. Los premios son atractivos: $5.000 para el primer lugar, $2.000 para el segundo y $1.000 para el tercero.

Los ganadores del concurso se anunciarán antes de la proyección nocturna de Coco. El evento estará disponible para el público en distintos horarios, iniciando el acceso a los altares desde las 1:30 p.m. hasta las 1:30 a.m.

