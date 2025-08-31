La envidia de otros estados: esto ganan los taxistas en Nueva York en 2025

Suscríbete a nuestros canales

El trabajo de los taxistas en Nueva York sigue siendo una pieza fundamental en el sistema de transporte urbano, especialmente ante las demandas constantes de movilidad en una metrópoli con alta densidad poblacional.

En 2025, el análisis del salario que reciben estos conductores cobra relevancia a raíz de las condiciones económicas actuales y los debates sobre el futuro del sector.

La información aquí presentada fue obtenida del portal web que recopila datos oficiales y análisis del mercado laboral local, lo que permite una aproximación detallada sobre la realidad salarial y las innovaciones que podrían modificar esta actividad.

Variabilidad salarial y factores influyentes en los ingresos de taxistas

El rango de ingresos de los taxistas en la ciudad de Nueva York exhibe una amplia diversidad. Según fuentes laborales consultadas en agosto de 2025, el salario promedio por hora puede oscilar entre poco más de 7 dólares hasta más de 23 dólares, con una cifra estimada general en torno a los 16 dólares por hora.

Por otro lado, el promedio anual se acerca a los 46,000 dólares, aunque existen movimientos entre el percentil 10 y el 90, que marcan diferencias de hasta más del doble en el ingreso anual.

Estos datos reflejan que el salario depende de distintos factores, como la experiencia del conductor, la ubicación donde opera y el tipo de empresa para la que presta servicios.

A pesar de esta amplitud, el volumen de contrataciones activas permanece limitado, lo que indica un mercado laboral poco dinámico para este perfil.

Impacto de los taxis autónomos y respuesta del sector

En medio de estos datos económicos, el sector de taxistas en Nueva York enfrenta presión por la introducción experimental de vehículos autónomos.

Autoridades municipales han aprobado pruebas que permitirán que automóviles sin conductor operen como taxis en ciertas zonas, lo que ha generado posiciones críticas entre los trabajadores tradicionales del gremio.

La Federación de Taxistas del Estado de Nueva York ha solicitado la suspensión de estas pruebas, citando preocupaciones sobre la pérdida de empleos.

Asimismo, operadores y dueños de servicios privados han expresado que la expansión de esta tecnología podría desestabilizar el mercado y afectar a pequeñas y medianas empresas dedicadas al transporte con conductor.

