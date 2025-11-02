La opción para enviar dinero desde EEUU a México sin impuestos: no es una tarjeta prepagada

Suscríbete a nuestros canales

El envío de dinero desde Estados Unidos a países de América Latina se ha vuelto más accesible y rentable debido al auge de las plataformas de remesas digitales, según confirma un informe oficial de Visa.

Esta transformación responde a que el 69 % de los remitentes en EEUU prefiere utilizar aplicaciones seguras y transparentes para las transferencias como Wise.

La comodidad es la principal razón para el cambio, aunque la seguridad y la privacidad también representan un factor importante para los usuarios según informó Mundo Now.

¿Qué es Wise?

Plataformas como Wise ganan popularidad en este escenario por su transparencia, ya que utilizan el tipo de cambio real del mercado, sin añadir márgenes ocultos, lo que permite que las familias reciban más dinero por cada dólar enviado.

Al operar sin manejar efectivo, estas aplicaciones no están sujetas al nuevo impuesto, reduciendo costos y acelerando la entrega, pues el dinero llega a la cuenta local del destinatario, a menudo en menos de 24 horas.

¿Cómo usarla?

Crear la cuenta: Regístrese gratuitamente en el sitio web Wise.com o descargue y use la aplicación móvil.

Regístrese gratuitamente en el sitio web Wise.com o descargue y use la aplicación móvil. Seleccionar el destino y monto: Especifique la cantidad de dinero que desea enviar y el país de destino (como México, Colombia o Guatemala).

Especifique la cantidad de dinero que desea enviar y el país de destino (como México, Colombia o Guatemala). Realizar el pago: Envíe los fondos desde su cuenta en EE. UU. pagando con una tarjeta de débito, crédito o transferencia bancaria.

Envíe los fondos desde su cuenta en EE. UU. pagando con una tarjeta de débito, crédito o transferencia bancaria. Confirmar la recepción: El destinatario recibe el monto directamente en su cuenta bancaria local, generalmente en menos de 24 horas. La transferencia es instantánea si el receptor también posee una cuenta de Wise.

Un beneficio adicional y oficial de esta tendencia es que, a partir de enero de 2026, los usuarios de medios digitales quedarán exentos del nuevo impuesto del 1 % a las remesas, impulsado bajo la administración del presidente Donald Trump.

