¡San Diego se transforma! La ciudad celebra y se ilumina con las festividades del Día de Muertos

El otoño en San Diego marca la llegada de las distintivas y coloridas tradiciones del Día de los Muertos. Debido a las fuertes conexiones transfronterizas de la ciudad, esta conmemoración de varios días se honra de forma vibrante en todos los barrios.

Cada año, los eventos del Día de los Muertos en todo el condado invitan a los visitantes a honrar a los difuntos con ofrendas. Los altares se decoran con fotos, flores y pequeñas calaveras de azúcar llamadas Calaveras.

¿Cuáles son las celebraciones más destacadas de la ciudad?

Una de las mayores celebraciones anuales se lleva a cabo en el Casco Antiguo de San Diego, una pieza central de la herencia hispana de la región. Un punto culminante de esta conmemoración es la procesión a la luz de las velas que reúne a la comunidad.

Otros eventos populares de las festividades de Día de Muertos en San Diego se organizan en el centro de Chula Vista en South Bay y en el centro de Oceanside en la costa norte del condado. Muchos de los eventos locales ofrecen pintura facial y música en vivo.

¿Qué actividades específicas habrá este año?

Sherman Heights Día de los Muertos (9 de octubre - 2 de noviembre): Celebración tradicional con bendición oficial del altar y presentaciones en vivo.

Barrio Logan Día de los Muertos (27 de octubre): Una celebración vibrante con el tema "Barrio Mágico", que incluye exhibiciones de altares y arte inspirado en el Día de Muertos.

Día de los Muertos en el Casco Antiguo (1 y 2 de noviembre): Incluye un Mercado del arte y la tradicional Procesión al Cementerio.

¿Qué ofrecerán las celebraciones fuera del centro de San Diego?

Otras ciudades del condado también organizan eventos familiares de gran escala. El Día de los Muertos anual en Oceanside (26 de octubre) contará con altares, artesanías y una exhibición de autos.

El festival de Encinitas Día de los Muertos incluirá actuaciones continuas de los mejores talentos latinos de San Diego, talleres de creación artística y mariachi en vivo. La celebración busca ser un punto de encuentro donde las familias mantienen viva esta hermosa tradición.

