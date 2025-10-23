Miami-Dade inaugura el Metro Express 100 % eléctrico: sepa las rutas y el precio del boleto

Suscríbete a nuestros canales

El condado de Miami-Dade ha marcado un hito en la movilidad sostenible con la inauguración de Metro Express. Este es el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de Estados Unidos (EEUU), un paso importante y positivo para la reducción de emisiones contaminantes en la región.

La alcaldesa Daniella Levine Cava encabezó la ceremonia de apertura este miércoles, junto a los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. Este nuevo servicio promete transformar el tránsito en la zona sur del condado.

¿Cómo funciona el nuevo servicio Metro Express?

El servicio de Metro Express comenzará a operar oficialmente el próximo lunes 27 de octubre. Conectará Dadeland South con Homestead a través de un corredor exclusivo de 20 millas.

El sistema funcionará con dos modalidades: una exprés, que se detiene solo en las 14 estaciones principales climatizadas, y otra local, con 32 paradas adicionales mejoradas. Este diseño está pensado para quienes viven, estudian o trabajan en el sur del condado.

¿Cuál será la tarifa y el tiempo de ahorro para los usuarios?

La tarifa para abordar los nuevos autobuses eléctricos articulados será la misma del transporte público regular: $2.25. Los usuarios se beneficiarán de trasbordos gratuitos al Metrorail, así se facilitará la conexión con el resto del sistema de Miami-Dade.

Durante las horas pico, los autobuses circularán con una alta frecuencia, cada siete minutos. Se proyecta que este nuevo sistema reducirá el tiempo de viaje hasta en 40 minutos por trayecto, mejorando significativamente la calidad de vida de los viajeros.

¿Qué beneficios ofrece el transporte eléctrico de la MTA?

Además de la reducción de los tiempos de viaje, los autobuses del Metro Express ofrecen múltiples beneficios tecnológicos. Cuentan con Wi-Fi gratuito, sistemas de carga rápida para dispositivos y accesibilidad ADA para personas con movilidad reducida.

El énfasis en ser 100% eléctrico se traduce en cero emisiones contaminantes. Esto no solo beneficia la salud de los usuarios, sino que impulsa la agenda de sostenibilidad de Miami-Dade.

