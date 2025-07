Retiran del mercado 5 millones de piscinas tras la muerte de 9 niños: esto fue lo que pasó

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) informó este lunes que alrededor de 5 millones de piscinas que fueron vinculadas a la muerte de nueve niños en las últimas dos décadas, fueron retiradas del mercado por sus fabricantes.

La CPSC señaló que las piscinas, de 48 pulgadas de altura o más, están equipadas con correas de compresión que sirven de apoyo, lo que permite a los niños pequeños subir al agua sin supervisión, incluso si se retira la escalera.

De acuerdo con la CPSC, los nueve niños que murieron como consecuencia de este incidente tenían entre 22 meses y tres años. Las muertes ocurrieron en los estados de California, Texas, Florida, Wisconsin y Misuri; entre los años 2007 y 2022.

Empresas fabricantes de las piscinas

Los fabricantes de estas piscinas son Bestway, con sede en Hong Kong; Bestway (USA) Inc., con sede en Arizona; International Ltd, de China; Intex Recreation Corp.; de California, y Polygroup North America, Inc., con sede en Texas.

Las piscinas se vendieron en tiendas Target, Walmart, Sears, Kmart, Lowe’s y Toys “R” Us, y también en tiendas en línea como Amazon. Se fabrican en China con un precio que oscila entre $ 400 y $ 1.000.

Se exhorta a las personas que posean una de estas piscinas afectadas a contactar al fabricante para solicitar un kit de reparación gratuito, que incluye una cuerda que se fija a cada uno de los postes de soporte verticales y se enrolla alrededor de la piscina.

La cuerda “mantendrá la integridad estructural de la piscina” en lugar de la correa de compresión, que debe ser cortada y retirada.

