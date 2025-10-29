Se acerca el Maratón de Nueva York 2025: descubre cómo verlo en vivo

Suscríbete a nuestros canales

La TCS New York City Marathon 2025 va a transformar los cinco distritos de la Gran Manzana este domingo 2 de noviembre.

Este evento, que se considera anualmente el maratón más grande del mundo, atraerá a más de 50.000 corredores.

La carrera, que forma parte de las seis World Marathon Majors, comienza su recorrido en Fort Wadsworth, Staten Island, y termina en el emblemático Central Park de Manhattan.

La edición de 2025 está captando la atención de todo el mundo, ya que contará con leyendas del atletismo como Eliud Kipchoge y Sifan Hassan entre los principales competidores de élite, según informes de medios especializados y sitios oficiales como Olympics.com.

Los organizadores del evento, New York Road Runners (NYRR), anticipan una gran afluencia de espectadores y han confirmado que se activará una logística compleja para asegurar el éxito del evento.

¿A qué hora se llevará a cabo el Maratón de Nueva York 2025?

El programa de salida arranca temprano, con los competidores en silla de ruedas tomando la delantera. Los horarios oficiales de inicio de las categorías de élite, difundidos por NYRR y sitios como Olympics.com, son esenciales para seguir la acción:

8:00 a.m.: Maratón en Silla de Ruedas (Hombres y Mujeres).

8:35 a.m.: Élite Femenina.

9:05 a.m.: Élite Masculina.

Posteriormente, los corredores populares salen en oleadas, con la primera iniciando a las 9:10 a.m.

¿Dónde se puede ver el evento en vivo?

Los fanáticos pueden disfrutar del evento en vivo a través de varias plataformas. En Estados Unidos, la cadena ABC-TV (Canal 7) y ESPN2 transmitirán la carrera, con cobertura que va desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. ET, reseña el NYRR.

Para la audiencia internacional y en español, la transmisión en vivo estará disponible en ESPN3, que se puede acceder a través de la aplicación de ESPN y ESPN.com, de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. ET.

En Europa, Eurosport suele ofrecer la cobertura. Además, la aplicación oficial TCS New York City Marathon App permite seguir a los corredores en tiempo real y ofrece una experiencia de segunda pantalla con cobertura continua de las divisiones profesionales, facilitando el seguimiento desde lejos.

