Asociación Bancaria Anuncia la Convocatoria del Premio Laury de Cracco 2026

La Asociación Bancaria de Venezuela (ABV) anuncia el inicio de la recepción de postulaciones para la tercera edición del Premio Laury de Cracco. Este prestigioso galardón será entregado el 18 de marzo de 2026 durante el Foro “Promoviendo la equidad y el liderazgo femenino desde el sector bancario”, que se celebrará en el Jardín Botánico de Caracas “Tobías Lasser” de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Un Símbolo de Liderazgo Femenino

Instituido en 2024, el Premio honra la invaluable trayectoria de Laury de Cracco, quien ha dedicado más de cincuenta años al fortalecimiento de la ABV. El reconocimiento busca ser un símbolo de inspiración y una plataforma para visibilizar a aquellas mujeres que, con su visión, talento y compromiso, han generado un impacto trascendental en el desarrollo económico del país.

El galardón reafirma el compromiso de la banca con la equidad, la diversidad y la creación de oportunidades para las nuevas generaciones, inspirándolas a asumir posiciones de liderazgo transformador en la economía y las finanzas.

Homenaje a la Trayectoria

Además de la entrega del premio principal, el evento será una oportunidad para rendir homenaje a mujeres con 35, 40, 45 y 50 años de trayectoria en la banca. Este acto de gratitud reconoce la constancia y el compromiso de quienes han aportado significativamente al crecimiento y la solidez del sector en Venezuela.

En la edición 2025, el Premio Laury de Cracco fue otorgado a la Dra. Adicea Castillo de Silva, destacada economista, investigadora y docente con más de seis décadas de dedicación a la docencia, la investigación y la defensa de políticas de equidad de género.

Convocatoria de Postulaciones

La Asociación Bancaria invita a empresas y particulares a presentar candidatas que hayan impactado el desarrollo de la economía venezolana desde la academia, el sector financiero, bancario u otras áreas afines.

Criterios de Postulación:

Trayectoria sobresaliente en los ámbitos económico, académico, financiero o bancario.

Contribuciones destacadas en innovación, liderazgo, mentoría, inclusión, investigación o impacto social.

Reconocimiento y visibilidad en el campo económico a través de su obra y logros.

Documentos Requeridos:

Resumen curricular de la candidata. Evidencias de su trayectoria y aportes (premios, publicaciones, certificaciones, etc.).

El material deberá ser remitido al correo electrónico [email protected] antes del 1 de febrero de 2026. Un Comité de alto nivel evaluará todas las postulaciones para seleccionar a la galardonada de esta tercera edición.

Invitamos a todas las instituciones y actores vinculados al sector a postular a aquellas mujeres cuya labor y liderazgo sean referentes e inspiren a las nuevas generaciones.

