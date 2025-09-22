CONVELAS 2025: el primer congreso venezolano de láser médico que abre camino a la medicina del futuro

Suscríbete a nuestros canales

El 26 y 27 de septiembre de 2025, Caracas se convertirá en el epicentro de la innovación médica con la celebración de CONVELAS 2025, el Primer Congreso Venezolano de Láser Médico Quirúrgico, que tendrá lugar en el Hotel Renaissance La Castellana.

El evento, organizado por la Academia Iberoamericana de Láser Médico (AILMED) y la Sociedad Venezolana de Láser Médico Quirúrgico (SOVELAMEDQ), representa un hito histórico para la medicina en Venezuela, al consolidar por primera vez un encuentro científico de esta magnitud dedicado íntegramente a la medicina láser y fotónica.

Este congreso es fruto de 13 años de trabajo académico y científico de AILMED, institución que ha formado a más de 650 médicos en el uso del láser y las fuentes lumínicas en diversas especialidades.

Su labor ha sentado las bases para la creación de SOVELAMEDQ, sociedad que busca regular y proyectar en el país el uso de esta tecnología, al nivel de naciones como España, México, Brasil y Estados Unidos.

“CONVELAS 2025 no es solo un congreso, es la puerta de Venezuela hacia la medicina láser global. Hemos trabajado más de una década para abrir este camino y hoy nuestro país se coloca en la misma palestra internacional que otras sociedades líderes en el mundo”, afirma el Dr. Oscar Suárez, presidente del comité organizador.

¿Qué trae CONVELAS?

CONVELAS 2025 reunirá a 16 ponentes internacionales de referencia mundial provenientes de España, México, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Bolivia y Perú, junto a especialistas venezolanos de amplia trayectoria.

Todos ellos compartirán las más recientes aplicaciones del láser en áreas como:

Dermatología, cirugía plástica y medicina estética: tratamientos de cicatrices, manchas, rosácea, rejuvenecimiento facial y nuevas técnicas combinadas.

Ginecología regenerativa, estética y funcional: terapias innovadoras para la salud íntima femenina y la calidad de vida de las pacientes.

Oftalmología, flebología y otorrinolaringología: avances en cirugía mínimamente invasiva, tratamientos de várices, tumores, enfermedades infecciosas y patologías visuales.

El programa académico se dividirá en dos plenarias principales (dermatocosmética y ginecoestética) que ocuparán ambos días, y simposios especializados en oftalmología, flebología y otorrino, diseñados para que cada profesional pueda elegir su ruta de aprendizaje.

El impacto de la medicina fotónica en Venezuela ya ha trascendido fronteras gracias a la labor de AILMED y su revista científica, que ha publicado más de 200 trabajos en sus siete volúmenes.

Ahora, con CONVELAS 2025, el país se consolida como referente en Latinoamérica, al sumarse al selecto grupo de naciones que cuentan con congresos oficiales de medicina láser.

