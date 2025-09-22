Tapuy Lodge: Un santuario en el corazón de Canaima

Suscríbete a nuestros canales

En el corazón del Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, LD Hoteles celebra la inauguración de su nuevo refugio: Tapuy Lodge. Este nuevo proyecto redefine el turismo de conexión con la naturaleza en uno de los destinos más emblemáticos de Venezuela.

Ubicado estratégicamente frente a la laguna de Canaima, el lodge ofrece vistas privilegiadas a los icónicos saltos y palmeras del lugar. Su arquitectura, que combina el estilo indígena tradicional con el confort contemporáneo, se integra perfectamente con el paisaje, creando un ambiente de serenidad y reconexión.

Un homenaje a la inmensidad de Canaima

Luis D’Amico, presidente de LD Hoteles, expresó que la majestuosidad del entorno fue la principal inspiración para este proyecto. "Este nuevo proyecto no busca superar la inmensidad de Canaima, sino rendirle homenaje. Tapuy Lodge es un santuario donde la comodidad se fusiona con la aventura, y cada rincón ha sido concebido con amor por esta tierra sagrada", destacó.

El campamento base del lodge fue diseñado para envolver a los visitantes en una atmósfera de tranquilidad y belleza. Cada detalle ha sido concebido con altos estándares de hospitalidad, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y respeto por el entorno.

Comodidad y naturaleza en armonía

Tapuy Lodge cuenta con 18 habitaciones, cuidadosamente decoradas con elementos naturales y artesanía local. Ofrece opciones para parejas, familias y grupos, incluyendo habitaciones King, Queen y cuádruples, todas con vistas a la laguna. Las habitaciones también disponen de terrazas privadas con hamacas y acceso a áreas sociales.

Más que un destino, Tapuy Lodge es una filosofía. "Queremos que el viajero encuentre aquí un cálido refugio al final de una jornada de exploración, un espacio donde no solo repose el cuerpo, sino también el alma", enfatizó D’Amico.

Experiencia y compromiso

Los huéspedes pueden disfrutar de una experiencia culinaria única, con sabores locales y frescos, servidos en un restaurante acogedor. La calidez y la personalización del servicio son sellos distintivos de la marca.

Con este lanzamiento, LD Hoteles reafirma su compromiso con el turismo responsable y la promoción de los tesoros naturales de Venezuela. Tapuy Lodge es una invitación a vivir Canaima desde una perspectiva íntima y sostenible.

La pasión del talento humano de LD Hoteles se refleja en su lema: "nuestros huéspedes simplemente creerán en los sueños". Este enfoque, que integra la versatilidad y la responsabilidad social, no solo garantiza calidad, sino que también fomenta un equipo que se identifica plenamente con la marca.

LD Hoteles continúa expandiendo su presencia en Venezuela, sumando ya 8 hoteles distribuidos en 3 fascinantes destinos turísticos.

