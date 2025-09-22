CLX Group Renueva los Espacios un centro de parálisis cerebral en Valencia

Suscríbete a nuestros canales

La Fundación CLX, brazo de responsabilidad social de CLX Group, ha renovado las instalaciones del Centro de Parálisis Cerebral Bartolomé Salom en Valencia, como parte de su compromiso con instituciones educativas y de salud en Venezuela.

La inauguración oficial del recinto, ubicado en la Av. Navas Spínola, se llevó a cabo el martes 16 de septiembre. El evento contó con la asistencia de los pacientes, la directora del centro, Domelsy Michelena, la trabajadora social, Martha Díaz, y el equipo de voluntarios de CLX. La representación de CLX estuvo a cargo de Nader El Agra, directivo de MultiMax, en nombre de Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de CLX Group, y Jineth González, presidenta de la Fundación CLX.

Durante la celebración, que incluyó actividades recreativas, música y postres, se destacó el compromiso de la organización con causas que impactan positivamente en la sociedad.

Un espacio para la inclusión y el bienestar

El Centro de Parálisis Cerebral Bartolomé Salom ofrece atención integral a 38 jóvenes de entre 2 y 22 años, brindando tratamientos especializados para mejorar su independencia motora, de lenguaje y funcional.

La contribución de la Fundación CLX incluyó:

Equipamiento médico especializado y modernización del gimnasio de mecanoterapia con muebles acolchados y juguetes sensoriales.

Nuevos electrodomésticos y aires acondicionados para mayor comodidad.

Dos computadoras CLX NUC para apoyar la rehabilitación de los niños con tecnología de punta.

Jineth González, directora de la Fundación CLX, destacó el impacto del proyecto: “Para la Fundación CLX, este proyecto es un verdadero acto de transformación que abre la puerta a una mejor calidad de vida para los niños del Centro Bartolomé Salom. Es nuestra mayor satisfacción ver cómo el esfuerzo de cada voluntario de CLX Group se ha materializado en un espacio diseñado para generar un cambio positivo y duradero”.

Por su parte, Nasar Ramadan Dagga, CEO de CLX Group, afirmó: “Este es un acto de compromiso de la Fundación CLX con quienes merecen un entorno digno y alegre. Como empresa venezolana, seguimos impulsando proyectos que elevan la calidad de vida de nuestra gente”.

Acerca de la Fundación CLX

Desde su creación, la Fundación CLX ha impulsado proyectos en Venezuela en áreas como el deporte, el arte y el apoyo a comunidades vulnerables. Bajo el liderazgo de Nasar Dagga y el equipo de CLX Group, la fundación reafirma su compromiso con el desarrollo del país, brindando bienestar y oportunidades a las nuevas generaciones.

