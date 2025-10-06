¡Sopitas Renata te Invita a la "Ruta del Ramen" para romper la rutina!

Suscríbete a nuestros canales

En un mundo acelerado, encontrar soluciones rápidas, prácticas y asequibles para comer bien sin sacrificar el sabor es un desafío. Las opciones simples a menudo resultan básicas y repetitivas, limitando la versatilidad.

Para romper con esa monotonía, Sopitas Renata presenta una alternativa express que demuestra que una opción sencilla puede ser deliciosa, variada y perfecta para cualquier momento del día. Por ello, la marca anuncia con entusiasmo su esperada “Ruta del Ramen con Sopitas Renata”: una serie de degustaciones y demostraciones en vivo que prometen inspirar a todos a crear recetas maravillosas.

Sabor, Creatividad y el Chef Ángel Lozada

Estas sesiones serán conducidas por el reconocido chef Ángel Lozada, famoso por su creatividad y pasión por la gastronomía. El chef será el encargado de llevar la experiencia culinaria a otro nivel, resaltando el delicioso sabor de las prácticas y express Sopitas Renata.

Los sabrosos fideos instantáneos de Renata, elaborados con harina de trigo enriquecida (con hierro y ácido fólico), están disponibles en una variedad de sabores: gallina, carne y vegetales, acompañados con un condimento especial a base de especias como cebolla y perejil.

Un Recorrido Culinario en Supermercados Rio

Este emocionante evento se realiza en alianza con la cadena Supermercados Rio, cubriendo una sede cada fin de semana de octubre.

La primera degustación dio inicio con éxito el sábado 04 en la sucursal de La Candelaria. ¡No te pierdas las próximas fechas!:

Sábado 11: El Cigarral

Domingo 19: Los Palos Grandes

Último fin de semana del mes: Lomas del Sol

El objetivo de este recorrido es mostrar que Sopitas Renata no es solo una opción rápida y económica para los días de apuro, sino que también es la base perfecta para platos enriquecidos. Con solo añadir ingredientes como trozos de huevo, carne o vegetales, cualquiera puede crear una comida completa y llena de sabor.

Transforma tu Ramen en una Receta Gourmet

Con esta iniciativa, Renata busca posicionar a Sopitas Renata como la opción de calidad, versátil y al mejor precio, lista para acompañar cualquier momento. Gracias a las magistrales recetas del chef Ángel Lozada, los asistentes descubrirán cómo transformar una comida rápida en una experiencia culinaria totalmente adaptable a su gusto.

Es la oportunidad ideal para llevar ese plato express a una receta personal y deliciosa, diseñada por ti.

¡No te pierdas esta experiencia única de sabor en tu próxima visita a Rio Supermarket! ¿Te atreves a transformar tu Sopita Renata en un plato que sorprenda?

