Yango Ride prioriza la Seguridad en Venezuela

Yango Ride, el servicio de movilidad de Yango Group en Venezuela, se distingue por ofrecer más funciones de seguridad que cualquier otra aplicación de su tipo en el mercado. La empresa considera la seguridad como un pilar fundamental y ha integrado múltiples características para proteger a pasajeros y conductores antes, durante y después de cada viaje.

Seguridad Integral antes y durante el viaje

El sistema de seguridad de Yango comienza incluso antes de que se inicie el servicio:

Para pasajeros: Tienen acceso a información clave del conductor, incluyendo su fotografía, valoración basada en viajes anteriores y detalles del vehículo .

Para conductores: Antes de aceptar un viaje, pueden revisar los datos y la calificación del pasajero.

Durante el trayecto, un Centro de Seguridad está accesible en todo momento desde la pantalla principal, ofreciendo botones de emergencia en caso de ser necesarios.

Compartir Ruta con Contactos de Confianza

Una de las funciones más innovadoras es la opción de compartir la ruta en tiempo real con contactos de la agenda telefónica. Con un solo botón en el Centro de Seguridad, el pasajero puede enviar los detalles del viaje, que incluyen:

Puntos de origen y destino (A y B).

Nombre del conductor.

Número de matrícula del vehículo.

Ruta que se está siguiendo.

Los pasajeros pueden designar hasta tres contactos de confianza y seleccionar la frecuencia con la que desean compartir esta información: en cada viaje, solo en viajes nocturnos o nunca. Esta misma funcionalidad está disponible para los conductores asociados.

Rigurosa Verificación de Conductores

Para ser parte del equipo de Yango, los conductores asociados deben pasar por un estricto proceso de verificación:

Registro con documentación: Deben subir una foto de su licencia de manejo por ambas caras y una selfie con el documento. Controles aleatorios: Yango realiza verificaciones aleatorias de los datos proporcionados antes de otorgar la autorización para recibir pedidos.

Alerta de Zonas Potencialmente Peligrosas (Yango Pro)

A través de Yango Pro, la plataforma amplía su compromiso con la protección de sus afiliados. Una función destacada es la visualización de zonas de alerta en el mapa, que advierten a los conductores sobre áreas potencialmente peligrosas. Esto les permite cancelar el viaje sin penalización si el destino se encuentra en una de estas zona

Yango reafirma su compromiso con la seguridad, contando con un historial del 99,99% sin incidentes a nivel mundial.

Yango Ride está disponible en Caracas desde el mes de julio. La aplicación se puede descargar de forma gratuita en Google Play y App Store, ofreciendo viajes en tres categorías: Económica, Confort y Motocicletas.

