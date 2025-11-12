"Las hallacas con Nicolás" Harán mercado navideño abierto en El Valle: fecha y lista de precios

Suscríbete a nuestros canales

La parroquia El Valle se prepara para dar inicio a la temporada festiva con la celebración del Mercado Navideño a Cielo Abierto denominado “Las Hallacas con Nicolás”.

El evento, concebido para fomentar el sabor, la tradición y el espíritu decembrino, busca ofrecer a las familias de la zona opciones económicas y entretenimiento.

Oferta de Productos

El mercado promete ser un centro de distribución de productos esenciales de la mesa navideña venezolana, con un enfoque en la accesibilidad económica.

Este Mercado Navideño se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre, iniciando sus actividades a partir de las 9:00 a.m.

El punto de encuentro será la calle 14 de El Valle.

La oferta principal será el Combo Navideño, que estará disponible para la adquisición de las familias por un precio único de 7 dólares americanos ($7), asegurando que productos como las hallacas y el pan de jamón lleguen a todos los hogares.

¿Qué ofrece el combo?

Harina Maizal

Pollo

Cerdo

Carne de res

Cilantro

Cebollín

Ají Dulce

Ajo

Ajoporro

Pimentón

Cebolla

Pasitas

Aceitunas rellenas

Alcaparras

Sal

Adobo completo

Rollos de pabilo

Hojas de hallacas

Comino

Onoto en grano

Entretenimiento para la Familia

Más allá de la oferta gastronómica, el evento está diseñado para ser una jornada de integración y diversión, especialmente para los más pequeños.

La programación incluye diversas atracciones para la diversión infantil, entre ellas:

Colchones inflables.

Pinta caritas.

Animación especial.

El Mercado Navideño busca encender la fiesta en la zona y promover un ambiente de alegría y tradición, sirviendo como plataforma para la adquisición de productos clave de la época.

