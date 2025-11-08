Cristo de bronce está sumergido desde hace 70 años en aguas de Italia: conozca la historia

Suscríbete a nuestros canales

En la idílica bahía de San Fruttuoso, en la Riviera italiana, yace un ícono de la memoria que cumple setenta años: el Cristo del Abismo.

Sumergido a unos 18 metros de profundidad, esta figura de bronce se erige con los brazos abiertos hacia el cielo, un gesto que simula recibir a los navegantes.

Lo que comenzó como un homenaje íntimo se transformó en un destino de peregrinación mundial para miles de buceadores que viajan a Liguria, refiere Clarín.

La estatua no solo destaca por su belleza artística bajo el agua, sino por ser un monumento colectivo forjado a partir de un material con historia propia: su bronce proviene de medallas de guerra, restos de barcos hundidos y objetos personales donados.

Un Homenaje Nacido del Dolor y el Compañerismo

La creación de este singular monumento nació de una tragedia personal en 1947, cuando Dario Gonzatti, un pionero del buceo italiano, murió durante una prueba submarina.

Su amigo y colega, Duilio Marcante, impulsó la idea de crear un santuario bajo las olas para honrar a todos aquellos que el mar se llevó.

La propuesta generó una respuesta entusiasta: deportistas donaron medallas, el ejército italiano aportó piezas de buques de la Segunda Guerra Mundial y familias entregaron recuerdos personales.

Todo este material fue fundido para crear un Cristo en posición de rezo, que se instaló en el lecho marino el 22 de agosto de 1954, mediante un complejo operativo logístico.

Importante Mantenimiento para Preservar la Leyenda

Mantener la figura del Cristo del Abismo requiere un esfuerzo importante y constante, pues el activo ecosistema marino amenaza con corroer la superficie de bronce.

Tras un deterioro significativo, en 2003 se extrajo la estatua para una restauración integral, donde se repararon daños estructurales y se reemplazó una mano.

El Cristo regresó al agua en 2004 sobre una nueva base de nueve toneladas. Desde entonces, la limpieza se realiza cada verano con métodos sofisticados, utilizando chorros de agua a presión para eliminar algas y sedimentos sin dañar el bronce.

Este ritual anual, a cargo de equipos mixtos de buzos, renueva el brillo del monumento y asegura la permanencia de este legado submarino.

Estos son algunos datos que lo hacen aún más fascinante:

Material: fabricado con bronce obtenido de hélices, campanas navales, cañones fundidos, medallas militares y trofeos deportivos

Peso y dimensiones: la estatua mide 2,50 metros, pesa más de 260 kilos y está fijada sobre una base de piedra de 9 toneladas

Proceso de fundición: requirió más de 800 kilos de bronce reciclado, donado por el ejército italiano y particulares

Ceremonia original: participaron más de 30 embarcaciones y decenas de buceadores en la instalación de 1954

Detalle papal: el papa Pío XII envió un medallón bendecido que fue colocado en el pedestal de la escultura

Ubicación precisa: la obra está sumergida a 17 metros de profundidad en la bahía de San Fruttuoso, entre Camogli y Portofino, en el golfo de Génova

Curiosidad histórica: tras la muerte de Duilio Marcante, se añadió una placa conmemorativa a sus pies en agradecimiento a su rol como impulsor del proyecto.