¡Hito en la astronomía! Captan imágenes cercanas del cometa interestelar 3I/Atlas: se aproxima a la tierra

La Administración Espacial de China (CNSA) ha anunciado un éxito rotundo en la observación del enigmático objeto interestelar 3I/ATLAS.

La sonda china Tianwen-1 logró captar con su cámara de alta resolución una serie de imágenes detalladas del cometa, marcando una de las aproximaciones más cercanas que una sonda ha registrado de un objeto de origen extrasolar.

Observación Cercana

La maniobra de observación se produjo cuando la sonda Tianwen-1 se encontraba a una distancia de aproximadamente 30 millones de kilómetros del cometa.

Los datos recibidos y procesados en tierra han revelado con claridad las características fundamentales del cometa.

Las imágenes muestran un núcleo rodeado por una coma de polvo y gas cuyo diámetro se estima en varios miles de kilómetros.

A partir de imágenes captadas con intervalos de 30 segundos, los investigadores elaboraron una animación que ilustra con precisión la trayectoria del 3I/ATLAS. El equipo científico continúa desarrollando estudios detallados a partir de esta valiosa información.

Visitante Interestelar

El 3I/ATLAS (también conocido como C/2025 K1 o C/2025 N1) es el tercer objeto confirmado que procede del espacio interestelar, tras ‘Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019).

Su paso es considerado un acontecimiento científico excepcional.

Su órbita es hiperbólica, lo que confirma que el cometa no pertenece a nuestro Sistema Solar, sino que fue expulsado de otro sistema estelar.

Su estudio brinda una oportunidad única para analizar material formado en un entorno galáctico diferente, profundizando en el origen del universo.

Se estima que el núcleo del 3I/ATLAS posee un diámetro de entre 10 y 30 kilómetros y viaja a una velocidad vertiginosa de más de 68 km/s (unos 245.000 km/h) en su recorrido por el interior del Sistema Solar.

Máxima Aproximación y Seguridad Terrestre

A pesar de la alta velocidad y la proximidad, la Administración Espacial de China y otras agencias han asegurado que el cometa no representa riesgo alguno para la Tierra.

La máxima aproximación a la Tierra está prevista para el próximo 19 de diciembre, cuando el cometa pasará a una distancia totalmente segura de unos 270 millones de kilómetros.

El éxito de la observación por parte de Tianwen-1 subraya la creciente capacidad de China para participar en la exploración de fenómenos astronómicos de vanguardia.

