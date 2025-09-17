Japón alcanza un hito histórico de centenarios: cuatro secretos para la longevidad

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el gobierno de Japón compartió que la nación superó un nuevo récord de longevidad.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, por primera vez hay 99.000 personas con más de 100 años.

Este fenómeno no es casualidad; es el resultado de un crisol de factores culturales, sociales y científicos que lo convierten en un laboratorio viviente de la edad avanzada.

El eco de una "emergencia silenciosa"

Según el primer ministro, el país enfrenta el desafío de una población que envejece a un ritmo acelerado, con una fuerza laboral menguante que soporta una carga cada vez mayor de costes sociales y sanitarios.

Sin embargo, en medio de esta encrucijada, emerge una realidad inspiradora, las vidas de miles de centenarios que celebran sus 100 años o más.

El informe más reciente del Ministerio de Salud de Japón revela una cifra asombrosa: el número de personas con 100 años o más alcanzó un nuevo récord, rozando las 100,000.

Por 55 años consecutivos, esta cifra creció de manera constante, y lo más notable es que la gran mayoría, un 88%, son mujeres.

La esperanza de vida promedio en Japón es de 87.13 años para las mujeres y 81.09 para los hombres, una de las más altas a nivel global.

Los secretos de la longevidad japonesa

Los expertos atribuyen la longevidad japonesa a una combinación de factores que van más allá del simple avance médico.

Dieta tradicional saludable

La dieta japonesa, especialmente la de Okinawa (una de las llamadas "zonas azules" del planeta, donde la longevidad es excepcional), es rica en pescado, verduras, tofu y algas. Es una dieta baja en calorías, azúcares y grasas saturadas, y rica en nutrientes y antioxidantes.

Vida social y comunitaria activa

En Japón, existe un fuerte sentido de comunidad y propósito vital, conocido como ikigai. Mantenerse activo social y mentalmente a través de ikigai se ha demostrado que reduce el estrés, mejora la salud mental y promueve la longevidad.

Actividad física regular

En lugar de ejercicios de alta intensidad, los japoneses se centran en la actividad física de bajo impacto integrada en su vida diaria, como caminar, andar en bicicleta o la práctica de artes marciales como el Tai Chi o el Aikido.

Avances en la tecnología médica

El desarrollo de nuevas tecnologías y tratamientos médicos ha sido un factor crucial en la lucha contra las enfermedades y en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

El gobierno japonés prioriza la atención médica accesible, lo que permite a las personas recibir un cuidado preventivo y tratamientos oportunos a lo largo de sus vidas.

Un futuro de desafíos para Japón

El aumento de la población anciana plantea desafíos significativos para la economía y la sociedad japonesa, desde el aumento de los costes de la sanidad hasta la reducción de la fuerza laboral.

Sin embargo, mientras el gobierno busca soluciones a la crisis demográfica, la realidad de sus centenarios ofrece una lección invaluable para el resto del mundo: la longevidad no es solo un regalo genético, sino un resultado de elecciones de estilo de vida, conexiones sociales y una profunda integración de la salud y el bienestar en la cultura.

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube