¡Sorpresa mundial! El nuevo plan de YouTube para una era de creadores con IA

Suscríbete a nuestros canales

YouTube sorprendió al mundo con un anuncio que podría cambiar el futuro de los creadores de contenido.

La plataforma reveló una serie de herramientas generadas por inteligencia artificial (IA) para ayudar a los youtubers.

La apuesta es tan grande que la compañía cree que, en tan solo uno o dos años, un creador generado completamente por IA podría alcanzar la popularidad de grandes figuras como MrBeast.

En el evento anual 'Made on YouTube', Amjad Hanif, vicepresidente de gestión de productos, señaló que la persona detrás del primer youtuber de IA "ya existe y está creando un canal". Hanif destacó el asombro que le causa ver a los creadores adaptarse a esta nueva tecnología.

Las nuevas herramientas de la plataforma

YouTube presentó una serie de funciones con IA que buscan facilitar el trabajo de los creadores. Algunas de las nuevas herramientas permiten:

Traducir un video a varios idiomas en cuestión de minutos.

Generar imágenes y videos para ilustrar un relato de voz, como en el caso de un podcast.

Conocer más datos sobre un canal para mejorar la estrategia de contenido.

Estas funciones no solo buscan facilitar la creación de contenido, sino también democratizar el proceso y permitir que más personas puedan producir material de alta calidad sin depender de grandes equipos de edición.

El futuro del contenido digital

A pesar de la posible sobrecarga de contenido, Hanif aseguró que a YouTube no le preocupa.

El vicepresidente de la plataforma recordó que "incluso hace 20 años, había muchísimo contenido" y la clave está en ayudar a los espectadores a descubrir lo que les interesa.

"La IA facilita la creación de contenido nuevo y como plataforma, debemos seguir innovando", concluyó.

El anuncio de YouTube abre un debate sobre la llegada de la IA a la industria del entretenimiento.

Si la predicción de Hanif se cumple, la próxima gran figura de la plataforma no será una persona, sino un algoritmo.

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube