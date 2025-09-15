La inteligencia artificial impone una nueva moda en internet: así puedes crear una foto Polaroid con tu artista favorito

Suscríbete a nuestros canales

La inteligencia artificial impuso una nueva moda en las redes sociales, se trata de las imágenes estilo Polaroid, las cuales pueden ser creadas por los usuarios quienes desean aparecer en una foto junto a sus celebridades favoritas.

El atractivo principal de este nuevo fenómeno viral es el realismo de las imágenes, pues parecen auténticas fotografías con colores, iluminación y proporciones que simulan la estética retro de las fotos instantáneas de Polaroid.

La calidad de las “fotos” demuestra una amplia mejoría, en comparación con las ilustraciones creadas por IA anteriormente, las cuales mostraban errores como personas con manos y dedos adicionales, extremidades incompletas o rostros distorsionados.

Imágenes realisatas con inteligencia artificial

Con la llegada de Nano Banana, una tecnología desarrollada por Google e integrada en el modelo Gemini 2.5 Flash Image, varios de estos fallos se corrigieron.

Gemini 2.5 Flash genera imágenes en pocos segundos y de manera gratuita; los usuarios solamente deben iniciar sesión con una cuenta de Google.

El sistema funciona a través de “prompts”, descripciones textuales en inglés que ofrecen detalles a la IA sobre la imagen que se desea obtener.

El usuario debe cargar una foto propia y otra de la celebridad; luego, indicar que desea una estética Polaroid, y Gemini creará la imagen.

Como parte del servicio, Google aplica políticas estrictas de privacidad y uso ético de la inteligencia artificial.

Muchas solicitudes son rechazadas automáticamente si violan esas reglas, lo que limita las posibilidades, detalló Infobae.

Estos son los pasos para crear una fotografía con tu artista favorito

Ingresar a Gemini mediante la aplicación o sitio web oficial.

Iniciar sesión con una cuenta de Google.

Subir dos fotos: una propia y otra de la celebridad favorita.

Escribir un prompt en inglés que indique el estilo Polaroid y los detalles deseados.

Generar la imagen y repetir el proceso hasta obtener un resultado satisfactorio.

Otras plataformas pueden ofrecer un buen resultado a la hora de crear imágenes realistas. Además de Gemini, aplicaciones como Grok permiten experimentar con la inteligencia artificial.

Riesgos de subir fotografías a plataformas de IA

A pesar del auge de esta divertida, expertos alertan sobre el riesgo de subir este tip ode imágenes con artistas.

De acuerdo con la publicación de MSN, cada imagen que se sube a plataformas de IA como Gemini puede formar parte de bases de datos usadas para entrenar algoritmos. Esto quiere decir que el rostro del usuario podría circular abiertamente en espacios digitales.

Además, son muchas las aplicaciones de IA las cuales no explican claramente cómo se manejan los datos de los usuarios.

Expertos en ciberseguridad advierten sobre varias amenazas, entre estas:

Suplantación de identidad: Una foto tuya podría ser utilizada para crear perfiles falsos en redes sociales.

Deepfakes: La inteligencia artificial avanzada puede manipular tu rostro en contextos totalmente ficticios o comprometedores.

Exposición innecesaria: Incluso si la plataforma parece segura, siempre existe el riesgo de hackeos o filtraciones de datos.

Así puedes disfrutar de la IA de forma segura

Leer las políticas de privacidad de la plataforma antes de subir cualquier foto.

Evitar fotos delicadas, como aquellas con familiares o en contextos privados.

Usar plataformas seguras que permitan eliminar datos después de procesarlos.

Considerar alternativas offline, como programas de edición de imágenes (por ejemplo, Photoshop), que evitan que las fotos terminen en bases de datos externas.

