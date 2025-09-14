¿Qué hay detrás del chat de citas?: Los expertos revelan por qué los mensajes interminables son una trampa

Suscríbete a nuestros canales

Las citas en línea son una forma popular de encontrar pareja, pero a menudo la comunicación se alarga por meses sin una cita real.

¿Cómo evitar esta trampa?

Los expertos señalan que, si bien el chat es una herramienta útil para la seguridad y para conocer la personalidad de alguien, una conversación que dura demasiado puede llevar a la decepción y a la pérdida de interés.

Los expertos detallan que chatear con una persona antes de un encuentro ayuda a:

Conocer información básica como sus intereses y valores.

Evaluar la comodidad al hablar con la persona.

Establecer una conexión emocional para que el primer encuentro sea más sencillo.

Asegurarse de tener expectativas similares para la relación.

¿Cuándo pasar del chat a la cita?

No hay una regla de oro, pero los expertos recomiendan no alargar la comunicación por más de dos semanas.

Si el chat se extiende por un largo tiempo, corres el riesgo de crear una imagen ilusoria de la persona.

Cuando finalmente se encuentran cara a cara, la persona real no se ajusta al ideal que creaste y la decepción es inevitable.

Además, una comunicación prolongada puede ser una señal de alerta.

Si una persona postpone constantemente una cita, podría estar ocultando algo o usando una identidad falsa.

También puede indicar una pérdida de interés mutua, lo que termina por apagar la chispa antes de que la relación siquiera comience.

Una buena alternativa a los mensajes son las videollamadas, ya que se parecen más a la interacción en la vida real.

A través de la videollamada, puedes ver las expresiones, oír la voz y sentir las emociones de la otra persona, lo que te ayuda a formar una imagen más completa de ella y a saber si hay química.

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube