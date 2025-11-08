Nominan al Dalái Lama a los premios Grammy: esta es la categoría

Suscríbete a nuestros canales

A sus 90 años, el líder espiritual del budismo tibetano, Dalái Lama, fue nominado a los premios Grammy 2026.

El sitio oficial de los premios Grammy, publicó este viernes la lista oficial de nominados para la ceremonia del próximo año 2026, la cual se celebrará en febrero.

Dalái Lama nominado al Grammy

A través de su sitio web, la organización anunció la nominación del Dalái Lama en la categoría a mejor grabación de audiolibro, narración y cuentacuentos.

En la categoría se encuentran nominados los siguientes:

Meditaciones: Reflexiones de Su Santidad, de el Dalai Lama

Elvis, Rocky y yo: La historia de Carol Connors, de Kathy Garver

En la hierba sin cortar, de Trevor Noah

Encantadora: Memorias, de Ketanji Brown Jackson

Sabes que es verdad: La verdadera historia de Milli Vanilli, de Fab Morvan

Monjes nominados al Grammy

Cabe destacar que el líder del budismo no es el primer monje en ser nominado a estos reconocidos premios, en el 2006 el artista musical, Lama Tashi, fue el primero en recibir una nominación por su proyecto titulado 'Tibetan Master Chants'.

El actual líder budista vive en la ciudad de Dharmashala, ubicada al norte de la India, donde lleva más de 65 años tras ser exiliado por China que tiene el control del Tíbet.

