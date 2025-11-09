Ranking mundial

Top 10 de países que más ayudan a desconocidos: ¿Qué lugar ocupa Venezuela?

Una isla de El Caribe lidera lista

Por Indira E. Crespo M.
Sabado, 08 de noviembre de 2025 a las 08:00 pm

Un reciente análisis del comportamiento prosocial a nivel global ha destacado a Venezuela como una de las naciones con mayor espíritu de colaboración y generosidad hacia los desconocidos.

El prestigioso World Happiness Report 2025, elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) y la consultora Gallup, ubicó al país}en el octavo lugar del mundo en el indicador de "ayudar a un desconocido".

El informe, que analizó la data de más de 140 países, mide el nivel de generosidad y actos de amabilidad reportados por sus ciudadanos.

Venezuela: Generosidad en el Top 10 mundial

Venezuela se posicionó en el puesto número 8 del ranking global, superando a naciones como Ucrania y Zambia, y reflejando el fuerte sentido de empatía y apoyo mutuo que prevalece entre los venezolanos, incluso en medio de circunstancias complejas.

El ranking de las diez naciones donde sus ciudadanos reportan más ayuda a desconocidos es liderado por:

  1. Jamaica

  2. Liberia

  3. Trinidad y Tobago

  4. Kenia

  5. Sierra Leona

  6. Senegal

  7. Nigeria

  8. Venezuela

  9. Ucrania

  10. Zambia

 La empatía post-pandemia

El World Happiness Report subraya una tendencia global positiva: los actos de amabilidad y apoyo hacia desconocidos experimentaron un notable crecimiento durante la pandemia de COVID-19.

"El informe señala que los actos de amabilidad hacia desconocidos se dispararon durante la pandemia y que, en muchos países, siguen por encima de los niveles previos a 2020, reflejando cómo la empatía y la cooperación fortalecen el bienestar colectivo", destaca el documento.

Este hallazgo sugiere que, a pesar de las adversidades globales y locales, el comportamiento prosocial se ha consolidado como un factor que contribuye a la resiliencia y al bienestar emocional de las comunidades.

