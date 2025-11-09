Top 10 de países que más ayudan a desconocidos: ¿Qué lugar ocupa Venezuela?

Un reciente análisis del comportamiento prosocial a nivel global ha destacado a Venezuela como una de las naciones con mayor espíritu de colaboración y generosidad hacia los desconocidos.
El prestigioso World Happiness Report 2025, elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) y la consultora Gallup, ubicó al país}en el octavo lugar del mundo en el indicador de "ayudar a un desconocido".
El informe, que analizó la data de más de 140 países, mide el nivel de generosidad y actos de amabilidad reportados por sus ciudadanos.
Venezuela: Generosidad en el Top 10 mundial
Venezuela se posicionó en el puesto número 8 del ranking global, superando a naciones como Ucrania y Zambia, y reflejando el fuerte sentido de empatía y apoyo mutuo que prevalece entre los venezolanos, incluso en medio de circunstancias complejas.
El ranking de las diez naciones donde sus ciudadanos reportan más ayuda a desconocidos es liderado por:
-
Jamaica
-
Liberia
-
Trinidad y Tobago
-
Kenia
-
Sierra Leona
-
Senegal
-
Nigeria
-
Venezuela
-
Ucrania
-
Zambia
La empatía post-pandemia
El World Happiness Report subraya una tendencia global positiva: los actos de amabilidad y apoyo hacia desconocidos experimentaron un notable crecimiento durante la pandemia de COVID-19.
"El informe señala que los actos de amabilidad hacia desconocidos se dispararon durante la pandemia y que, en muchos países, siguen por encima de los niveles previos a 2020, reflejando cómo la empatía y la cooperación fortalecen el bienestar colectivo", destaca el documento.
Este hallazgo sugiere que, a pesar de las adversidades globales y locales, el comportamiento prosocial se ha consolidado como un factor que contribuye a la resiliencia y al bienestar emocional de las comunidades.
