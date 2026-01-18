Así marcha el Round Robin de la LVBP: Magallanes da señales de vida y Caribes se acerca al liderato

Suscríbete a nuestros canales

Una emocionante jornada se llevó a cabo este sábado, en la que Navegantes del Magallanes consiguió un triunfo de antología en extrainnings, mientras que los Caribes de Anzoátegui dieron muestra de su poder en el oriente del país.

Los carabobeños supieron reponerse de un 7-1 al comienzo del compromiso para ir volviendo de a poco en el encuentro, en el cual tuvo un noveno inning para el recuerdo, pues lograron empatar el compromiso con dos outs. Posteriormente, en el décimo inning una base por bola con tres hombres en circulación definió las acciones.

Por su parte, la tropa oriental supo respetar su feudo y derrotó 8 carreras por 1 a las Águilas del Zulia en el Alfonso "Chico" Carrasquel, para ponerse a medio juego del primer lugar.

Así quedó la tabla de posiciones

Juegos para este domingo

Caribes vs. Bravos: 7:00 PM/ Estadio Nueva Esparta.

Águilas vs. Cardenales: 7:00 PM/ Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

