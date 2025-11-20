Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP este 20 de noviembre: hay triple empate en el primer lugar

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) sigue al rojo vivo, pues los Tigres de Aragua y los Caribes de Anzoátegui ganaron sus respectivos encuentros para provocar un triple empate en el primer lugar ante el descanso que tuvieron las Águilas del Zulia.

Los anzoatiguenses volvieron a hacer respetar su casa para derrotar a los Navegantes del Magallanes 11 carreras por 3 y ser uno de los punteros de la liga.

Por su parte, los Tigres de Aragua sacaron adelante un reñido encuentro ante los Cardenales de Lara y los derrotaron 5 rayitas a tres en el estadio José Pérez Comenares de Maracay.

Entretanto, los Leones del Caracas dejaron atrás una mala racha de seis encuentros perdidos y en el Monumental Simón Bolívar vencieron a los Tiburones de La Guaira 9 carreras por 4.

Así marcha la tabla de posiciones

(Foto: Prensa LVBP)

Calendario para la jornada del jueves

(Foto: Prensa LVBP)

