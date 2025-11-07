Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP: Leones corta la racha de Bravos tras dejarlos en el terreno

Suscríbete a nuestros canales

La ronda regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) está tomando forma, con una solidez en los primeros tres lugares a diferencia del resto de equipos.

Tigres de Aragua se niega a soltar el liderato tras derrotar 2-1 a los Tiburones de La Guaira dejándolos en el terreno en el décimo inning. Por su parte, los Leones del Caracas cortaron la buena racha de los Bravos de Margarita luego de vencerlos en extrainning 10-9 en el estadio Monumental Simón Bolívar.

Mientras tanto, las Águilas del Zulia extendieron el mal momento de los Navegantes del Magallanes con un cómodo triunfo en el José Bernardo Pérez de Valencia 7 rayitas por 2. Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui descansaron en esta jornada.

Así quedó la tabla de posiciones de la LVBP

¿Cuáles son los juegos para la jornada del viernes?

Bravos vs. Cardenales: 7:00 PM/ Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Caribes vs. Tiburones: 7:00 PM/ Fórum de La Guaira.

Águilas vs. Leones: 7:00 PM/ Estadio Monumental Simón Bolívar.

Navegantes vs. Tigres: 7:00 PM/ Estadio José Pérez Colmenares.

