Tragedia en Florida: devastador incendio destruye la casa del entrenador de Miami Heat

Un dramático incidente sacudió al suroeste de Miami-Dade la madrugada de este jueves, cuando un incendio masivo arrasó con gran parte de la residencia del entrenador principal del Miami Heat, Erik Spoelstra. El siniestro, que provocó serios daños materiales y el colapso parcial de una de las estructuras, se produjo en una zona de alto valor inmobiliario cercana a Coral Gables.

Despliegue masivo y dificultades operativas

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade (MDFR) informó que la alarma se activó a las 4:36 a.m., luego de que varias llamadas reportaran el fuego en una vivienda cercana a Ponce de León y la calle 80.

El operativo para controlar el fuego fue complejo y de gran magnitud. En total, participaron unas 20 unidades y más de 100 brigadistas. La vocera del MDFR, Erika Benítez, describió la escena como "una operación compleja y de difícil acceso," explicando que la propiedad extensa, rodeada de muros altos y árboles, limitó el trabajo de las unidades y obligó a utilizar escaleras para combatir las llamas, que eran "tan altas como los árboles".

Los rescatistas encontraron dos estructuras dentro del terreno completamente envueltas en llamas, lo que obligó a cambiar la estrategia a un modo defensivo para proteger las viviendas vecinas, las cuales no sufrieron daños.

La llegada de Spoelstra

Las autoridades confirmaron que, afortunadamente, no hubo heridos y que todos los ocupantes de la propiedad lograron salir a salvo.

El drama para Erik Spoelstra se intensificó al regresar de un viaje de trabajo. El entrenador, que había jugado con el Heat en Denver la noche del miércoles, aterrizó en Miami a las 5:11 a.m., hora local. Spoelstra llegó a su residencia poco después del aterrizaje, encontrándose con los equipos de bomberos trabajando para sofocar el siniestro. Fue captado llevando sus manos a la cabeza con incredulidad, mientras observaba cómo gran parte de su casa quedaba reducida a escombros carbonizados, tal como mostraron las imágenes grabadas con dron.

Las investigaciones especializadas para determinar el origen del incendio se iniciaron de inmediato y podrían durar semanas.

Allegados al Miami Heat confirmaron que Spoelstra y su familia se encuentran bien y que han recibido numerosas muestras de apoyo de la organización y la comunidad.

