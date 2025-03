Espanyol vs Girona: Este lunes se enfrentan en el nuevo derbi catalán

Suscríbete a nuestros canales

El Espanyol recibe este lunes (21:00 CET) al Girona en el RCDE Stadium, donde nunca ha conseguido vencer al cuadro gerundense, algo que alimenta un derbi que ha ganado fuerza en los últimos años y en el que el anfitrión pelea por alejarse del descenso y el visitante, por acercarse a Europa.



Los blanquiazules han sumado tres derrotas y un empate (el resultado más reciente, 2-2 en la 2022-23) en las cuatro visitas del conjunto gerundense en LaLiga. El equipo periquito confía en hacer valer su fuerza como local esta temporada para acortar distancias con el Girona.



El conjunto de Manolo González llega al derbi en su mejor momento de la temporada. En este 2025, el Espanyol ha salido de la zona de descenso tras perder únicamente contra la Real Sociedad en el Reale Arena (2-1). El vestuario desea seguir escalando posiciones para alejarse de la zona roja.



Los pupilos de González han afinado su rendimiento de cara a portería y se muestran seguros en defensa. El bloque está en un punto álgido de madurez que espera confirmar en el pulso de este lunes. En el RCDE Stadium, el cuadro periquito únicamente ha perdido tres encuentros en este curso.



Por su parte, el conjunto de Míchel Sánchez pudo romper una dinámica de tres derrotas con el empate de la última jornada contra el Celta de Vigo en Montilivi (2-2), pero volvió a mostrar su juego plano e inofensivo y alimentó la preocupación y las dudas de las últimas semanas.



El Girona apenas ha conseguido tres victorias en los últimos 17 partidos y después del duelo contra el Celta Míchel ya admitió que el objetivo primordial se centra en sellar la permanencia en Primera División, aunque sigue diciendo que su sueño es luchar por Europa.



El rendimiento actual y las sensaciones no permiten ser optimista y dictan que el equipo deberá crecer mucho para volver a viajar por Europa, pero la clasificación está muy disputada y a pesar de su pésima racha el Girona sigue a solo cuatro puntos del Rayo Vallecano (7º) y el Mallorca (8º).



La afición se aferra al crecimiento que puede experimentar el Girona gracias a la calidad de Arthur Melo, que debería paliar los graves problemas del equipo en la zona de creación. Contra el Celta encadenó su tercera participación y podría estrenarse como titular en el derbi contra el Espanyol.



En cuanto a la disponibilidad de los futbolistas para este encuentro, el entrenador blanquiazul, Manolo González, no podrá contar con los lesionados Pacheco, Gragera ni Pablo Ramón. Respecto al Girona, Abel Ruiz sigue de baja por lesión e Iván Martín podría regresar al once en detrimento de David López.

Visite nuestra sección Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube