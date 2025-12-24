Arrestan a una mujer por asesinar a sus dos exmaridos

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de Florida detuvieron a Susan Avalon, de 51 años, acusada de matar a tiros a sus dos exmaridos en una misma jornada. Debido a la naturaleza de los crímenes, la Policía del condado de Manatee ya confirmó que solicitará la pena de muerte.

La investigación comenzó el pasado miércoles, cuando agentes hallaron a una de las víctimas herida de bala en su casa. Antes de morir en el hospital, el hombre identificó a Avalon como la agresora, relatando que ella llamó a su puerta y le disparó frente a su hija.

Al profundizar en el caso, la Policía vinculó a la mujer con otro homicidio reportado horas antes en Tampa, donde su otro exesposo también fue hallado muerto a tiros. El sheriff Rick Wells destacó un momento escalofriante del interrogatorio: cuando los detectives mencionaron que investigarían el asesinato de su exmarido, Avalon simplemente preguntó: "¿Cuál de los dos?".

Según las pesquisas, Avalon habría cometido el primer crimen en Tampa para luego conducir hasta el condado de Manatee y atacar a la segunda víctima. Aunque aún se desconoce el móvil, Wells señaló que la detenida cuenta con antecedentes por abuso infantil y disputas de custodia.

