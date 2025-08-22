Imane Khelif responde a los rumores sobre su supuesto retiro

Suscríbete a nuestros canales

La boxeadora argelina Imane Khelif, campeona olímpica en París 2024, ha vuelto al centro de la polémica, esta vez, a causa de un conflicto con su antiguo representante. Khelif ha desmentido los rumores sobre su retiro y ha acusado a su exmánager, Nasser Yefsah, de difundir información falsa para perjudicar su carrera.

El origen del conflicto fue una declaración de Yefsah al diario francés Nice Matin, donde afirmó que la boxeadora había "colgado los guantes". Aunque el mánager rectificó sus palabras horas después, el daño ya estaba hecho. La noticia se propagó rápidamente, generando dudas sobre el futuro de la deportista en el ámbito internacional.

En un comunicado, Khelif fue contundente y aseguró que nunca ha anunciado su retiro. "Sigo comprometida con mi carrera deportiva, entreno de forma regular y mantengo mi condición física entre Argelia y Qatar de cara a las próximas competiciones", declaró, dejando claro que su objetivo sigue siendo la excelencia en el cuadrilátero.

La boxeadora interpretó la difusión de estos rumores como un intento deliberado de desestabilizarla, especialmente después de los ataques que recibió en los Juegos Olímpicos de París por su género. Khelif siempre ha sostenido que es una mujer y que nació así.

Tras su victoria en París, donde se llevó el oro en la categoría de los 66 kilos, la deportista anunció en marzo su intención de aspirar a una nueva medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

