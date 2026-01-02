La era más oscura del beisbol: estos son los escándalos más grandes por el uso de esteroides en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

El uso de esteroides anabólicos y otras sustancias para mejorar el rendimiento deportivo representa uno de los episodios más relevantes en la trayectoria de las Grandes Ligas (MLB).

Tras la acumulación de incidentes relacionados con el dopaje, la liga estableció políticas de control y pruebas de detección con normativas más estrictas para preservar la integridad de la competición y sus registros estadísticos.

Figuras centrales y el caso BALCO

La denominada "era de los esteroides" tiene en Barry Bonds a uno de sus exponentes más mencionados. El jardinero se vio involucrado en la investigación del laboratorio BALCO (Bay Area Laboratory Co-operative). Aunque el jugador rechazó el consumo de estas sustancias, enfrentó procesos legales vinculados a dicha trama.

El caso BALCO, descubierto en 2003 y dirigido por Victor Conte, reveló la distribución de sustancias como la tetrahidrogestrinona (THG), un esteroide indetectable en aquel momento. En este proceso se vieron implicados deportistas como Gary Sheffield, el venezolano Héctor Giménez y Jason Giambi. Este último admitió públicamente el uso de sustancias prohibidas.

El precedente de Biogénesis y Alex Rodríguez

Otro punto de inflexión ocurrió con Alex Rodríguez. El jugador admitió en 2009 haber consumido sustancias durante su estancia en los Texas Rangers. Sin embargo, su implicación más crítica sucedió en 2013 con el caso Biogénesis.

Esta clínica, con sede en Miami y dirigida por Anthony Bosch, suministraba hormonas de crecimiento y esteroides a diversos peloteros. Como consecuencia, Rodríguez recibió una suspensión inicial de 211 partidos, una de las sanciones más extensas en la historia de la liga.

¿Qué fue el Informe Mitchell?

En el año 2007, el caso Biogénesis expuso los resultados de una investigación externa sobre el uso de sustancias de mejora del rendimiento. En este documento se señaló a Roger Clemens, ganador de siete premios Cy Young. A pesar de negar las acusaciones ante el Congreso, el lanzador no alcanzó el respaldo necesario para ingresar al Salón de la Fama.

A partir de 2005, la MLB implementó pruebas obligatorias y un sistema de sanciones severas. Estas medidas surgieron tras una década donde la ausencia de controles rigurosos permitió la alteración de las estadísticas históricas del deporte.

