La LVBP no se detiene: todos los juegos para este jueves 30 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

El ritmo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) no se detiene, y tras una jornada intensa marcada por la primera batalla de los Eternos Rivales, la pelota invernal prepara una agenda de tres encuentros para este jueves 30 de octubre. Los ocho equipos saltarán al terreno para disputar juegos cruciales en la búsqueda de consolidar sus posiciones en la tabla.

La jornada del jueves 30 de octubre tendrá partidos programados para las 7:00 p.m.:

7:00 p.m.: Navegantes del Magallanes visitará a Bravos de Margarita.

7:00 p.m.: Tiburones de La Guaira se encontrará con Leones del Caracas.

7:00 p.m.: Tigres de Aragua jugará contra Cardenales de Lara.

La primera carga de los Eternos Rivales

La jornada más reciente dejó un dato picante para el béisbol venezolano: el primer choque de los Eternos Rivales en la temporada. Fue Navegantes del Magallanes quien se llevó una victoria ajustada por 4 carreras a 3 sobre los Leones del Caracas en la capital, dando un golpe de autoridad en el inicio de la histórica rivalidad.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.