La Vinotinto femenina comienza el sueño mundialista con empate: conozca cuándo será el próximo partido

La selección femenina de fútbol de Venezuela, La Vinotinto, inició su participación en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, torneo que otorga plazas para el Mundial de 2027, con un empate sin goles (0-0) frente a su similar de Chile. El partido se llevó a cabo en las instalaciones del Estadio Metropolitano de Cabudare.

Durante el encuentro, el conjunto venezolano, bajo la dirección técnica de Ricardo Belli, estableció una superioridad marcada en la fase de control y posesión del esférico en el mediocampo.

A pesar de la alta generación de juego combinado que presionó a la zaga de "La Roja", el marcador permaneció inalterado. La defensa chilena, caracterizada por su organización táctica y solidez, contuvo repetidamente las incursiones ofensivas, reseñó Meridiano.

Los intentos de las criollas se encontraron con el cierre de espacios y despejes efectivos de la línea de cuatro, así como con la intervención de la arquera chilena, impidiendo la conversión del dominio en anotaciones.

¿Cómo arranca Venezuela en la tabla de posiciones?

Con la paridad registrada en su debut, la Vinotinto obtiene su primer punto en la tabla de clasificación y se posiciona provisionalmente en el sexto lugar, a la espera de los resultados pendientes de la jornada inicial del campeonato.

La Liga de Naciones se gesta bajo un formato de todos contra todos. El reglamento establece la entrega de dos cupos directos y dos cupos de repechaje para el Mundial Femenino de 2027, cuya sede será Brasil.

El próximo desafío de las criollas se disputará el próximo martes 28 de octubre, cuando enfrenten a Paraguay. El compromiso está pautado para las 7:00 PM en el Estadio Tigo La Huerta de Asunción.

