Omar López rompe el silencio tras la polémica eliminación de Venezuela en 2023: "Insultaron a mis hijos"

La Federación Venezolana de Béisbol ha confirmado el regreso de Omar López como mánager de la selección nacional para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. La designación busca capitalizar la experiencia del dirigente, quien guiará al equipo en su búsqueda por el primer campeonato del torneo.



López, actual coach de banca de los Astros de Houston, tuvo un desempeño destacado, aunque polémico en la edición anterior del Clásico.

La novena criolla finalizó la fase de grupos invicto, superando a potencias como República Dominicana y Puerto Rico, así como los triunfos frente a Israel y Nicaragua. Sin embargo, la racha victoriosa concluyó en los cuartos de final, donde Venezuela cayó ante Estados Unidos gracias al amargo Grand Slam de Trea Turner ante los envíos de Silvino Bracho.



Insultos a López y su familia tras la eliminación de Venezuela



En una entrevista para el programa Café Deportivo con Tiffanny Cornejo, el mánager abordó las reacciones negativas recibidas tras el torneo de 2023. López mencionó que las críticas se extendieron hasta su familia, aunque afirmó haberlos preparado para enfrentar la situación.

"Cuando terminó el Clásico Mundial pasado a mis hijos los insultaron, pero lo que ellos no saben es que ya tenía a mi entorno familiar preparado. Yo estoy aquí para servir a Venezuela, no estoy para amargar o hacer molestar a la gente", declaró.

Clásico de 2026 entre ceja y ceja para López

A pesar del trago amargo vivido, López también subrayó su compromiso con el desempeño del equipo, y destacó que su objetivo es llevar alegría a la afición, algo que intentará en 2026. "Estoy aquí para buscar felicidad, momentos de alegría y celebración. No estoy aquí por un puesto", añadió.



Además de su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, López dirigió a la selección nacional en el Premier 12 de 2024, logrando la mejor actuación de Venezuela en la historia de dicho torneo.

